«Рубин» поздравил Кузьмина с 37-летием

«Рубин» в Твиттере поздравил с днем рождения защитника и вице-капитана команды Олега Кузьмина . Сегодня, 9 мая, игроку обороны казанцев исполняется 37 лет.

Напомним, Кузьмин выступает за «Рубин» с 2010 года. За это время он принял участие в 203 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 7 мячей. С 2015 по 2016 год он выступал за сборуню России, забив победный гол во встрече с Черногорией (2:0), который гарантировал команде выход на чемпионат Европы во Франции.

🎉🎉🎉 Сегодня день рождения празднует настоящий боец, вице-капитан #FСRK Олег Кузьмин 👍 ❤💚 ПОЗДРАВЛЯЕМ! ❤💚 pic.twitter.com/eMADB6iUGw

— «Рубин» Казань (@fcrk) 9 мая 2018 г.