Соломон Кверквелия: Юрию Семину 70 лет, а он на каждой тренировке с нами вкалывает. Я просто в шоке! 

Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия после завоевания золота чемпионата России по футболу отдал должное главному тренеру команды Юрию Семину, который пригласил его в команду.
— После матча с "Зенитом" прошло два дня. Уже осознали, что вы — чемпион России?
— Ощущения — просто нереальные, даже не могу передать. Мы так этого ждали! Не представляете, как медленно тянулись две минуты в матче с «Зенитом», которые добавил судья. Такое ощущение, что мы отбегали еще одну игру. Когда услышал финальный свисток, готов был умереть прямо на поле. Сил просто не осталось, я ничего не чувствовал — это был самый большой кайф, который я когда-либо испытывал!
— Какой кубок тяжелее — чемпионский или Кубок России?
— Знаешь, когда смотришь на них, кажется: ну и махины, тяжелые, наверное. А когда поднимаешь — очень легкий, даже не чувствуешь.
— Шампанское из кубка, говорят, невкусное.
— Как невкусное? Кто говорит? Мне в раздевалке налили — я до дна выпил. Невкусное… Лучшее шампанское в моей жизни! И лучший — как это сказать по-русски… Лучший стакан, из которого я пил, — это чемпионский кубок. Вот так!
— Илья Геркус сказал, что изначально в чемпионство верили только Игорь Денисов и Фарфан.
— Когда взяли Кубок России, я сказал в интервью: хочу с «Локомотивом» выиграть чемпионат России. Можете проверить. Так вот я сказал — и я сделал. Мы выиграли. Теперь говорю: хочу взять Суперкубок.
— Игорь Денисов сказал, что благодарен Семину за то, что вернул его на вершину. Вы тоже?
— Если бы не Палыч, я бы сейчас где-нибудь в первой лиге играл. Помню, когда только в «Локомотив» переходил, эксперты говорили: зачем Семину этот Кверквелия, который в заявку "Рубина" не проходит? Не буду называть фамилий, кто это говорил, но много таких людей было. Известных в футболе людей. А Палыч в меня поверил, и я ради него все сделаю! Это человек, который дал мне вторую жизнь в футболе. Очень рад, что он продлил контракт. 70 лет человеку, а он на каждой тренировке с нами вкалывает. И получает такое удовольствие от футбола, что я просто в шоке! Пока Палыч хочет «Локомотив» тренировать, пусть тренирует. Он — легенда.