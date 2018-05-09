Соломон Кверквелия: Юрию Семину 70 лет, а он на каждой тренировке с нами вкалывает. Я просто в шоке!

Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия после завоевания золота чемпионата России по футболу отдал должное главному тренеру команды Юрию Семину , который пригласил его в команду.

— После матча с "Зенитом" прошло два дня. Уже осознали, что вы — чемпион России?

— Ощущения — просто нереальные, даже не могу передать. Мы так этого ждали! Не представляете, как медленно тянулись две минуты в матче с «Зенитом», которые добавил судья. Такое ощущение, что мы отбегали еще одну игру. Когда услышал финальный свисток, готов был умереть прямо на поле. Сил просто не осталось, я ничего не чувствовал — это был самый большой кайф, который я когда-либо испытывал!

— Какой кубок тяжелее — чемпионский или Кубок России?

— Знаешь, когда смотришь на них, кажется: ну и махины, тяжелые, наверное. А когда поднимаешь — очень легкий, даже не чувствуешь.

— Шампанское из кубка, говорят, невкусное.

— Как невкусное? Кто говорит? Мне в раздевалке налили — я до дна выпил. Невкусное… Лучшее шампанское в моей жизни! И лучший — как это сказать по-русски… Лучший стакан, из которого я пил, — это чемпионский кубок. Вот так!

— Когда взяли Кубок России, я сказал в интервью: хочу с «Локомотивом» выиграть чемпионат России. Можете проверить. Так вот я сказал — и я сделал. Мы выиграли. Теперь говорю: хочу взять Суперкубок.

— Игорь Денисов сказал, что благодарен Семину за то, что вернул его на вершину. Вы тоже?