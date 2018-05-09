Форвард «Тампы» Кучеров: Овечкин — отличный пример для молодежи

"Он был лучшим игроком лиги, когда появился в ней, и до сих пор остается лучшим. Овечкин великий хоккеист, и за ним интересно наблюдать, потому что он сумел не только поддерживать результативность на одном уровне, но и поднять ее", — приводит слова россиянина русскоязычная версия портала NHL.com.

Также Кучеров отметил, что форвард «Вашингтона» является настоящим примером для молодежи.

"Об Овечкине говорят все. Я хотел бы забивать столько же. Он отличный пример для молодежи", — сказал он.

Ранее сообщалось, что американские СМИ сравнили Овечкина с легендами НБА и НХЛ.