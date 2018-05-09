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Форвард «Тампы» Кучеров: Овечкин — отличный пример для молодежи
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Форвард «Тампы» Кучеров: Овечкин — отличный пример для молодежи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий хоккейного клуба «Тампа» Никита Кучеров поделился мнением относительно фигуры Александра Овечкина, передает ТАСС.
"Он был лучшим игроком лиги, когда появился в ней, и до сих пор остается лучшим. Овечкин великий хоккеист, и за ним интересно наблюдать, потому что он сумел не только поддерживать результативность на одном уровне, но и поднять ее", — приводит слова россиянина русскоязычная версия портала NHL.com.
Также Кучеров отметил, что форвард «Вашингтона» является настоящим примером для молодежи.
"Об Овечкине говорят все. Я хотел бы забивать столько же. Он отличный пример для молодежи", — сказал он.
Ранее сообщалось, что американские СМИ сравнили Овечкина с легендами НБА и НХЛ.
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