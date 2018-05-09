Коченков — о продлении контракта с «Локомотивом»: «Со мной никто не разговаривал»

Вратарь «Локомотива» Антон Коченков в интервью "Известиям" сказал, что руководство клуба не обсуждало с ним продление контракта. Действующее соглашение 31-летнего голкипера с железнодорожниками рассчитано до конца этого сезона.

— В следующем сезоне будете биться с Гильерме за место основного вратаря?

— Я ничего не решил. У меня заканчивается контракт. Я не знаю, как будет дальше.

— Вам не предлагали остаться?

— Со мной никто не разговаривал.

— Если у вас будет выбор: «Локомотив» и Лига чемпионов, но с риском быть вторым вратарем, или клуб поскромнее, но в качестве основного голкипера, что выберете?

— Я выбираю «Локомотив».

Напомним, на минувшей неделе Коченков в составе «Локомотива» стал чемпионом России. В «золотом» сезоне голкипер провел во всех турнирах на клубном уровне 9 матчей, пропустив 10 мячей. В четырех встречах он сыграл «на ноль».