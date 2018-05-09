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Вратарь Коченков: всегда мечтал быть чемпионом с «Локомотивом»
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Вратарь Коченков: всегда мечтал быть чемпионом с «Локомотивом» 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Газета.Ru
Голкипер московского «Локомотива» Антон Коченков поделился мыслями о чемпионстве «железнодорожников» в чемпионате России, передают "Известия".
"Мечта детства — играть в «Локомотиве». Когда я был воспитанником, равнялся на старших в команде. Мечтал стать чемпионом с «Локо», быть на поле", — сказал он.
Также вратарь отметил, что не имеет представления о своем будущем по окончании сезона.
"У меня заканчивается контракт. Я не знаю, как будет дальше", — заявил Коченков.
31-летний вратарь перешел в «Локомотив» в 2015 году, при этом неоднократно отправлялся в аренду в другие клубы. В текущем сезоне он провел на поле девять матчей, в которых пропустил десять мячей.
Ранее сообщалось, что президент «Локомотива» сравнил чемпионство с фильмом.
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