Вратарь Коченков: всегда мечтал быть чемпионом с «Локомотивом»

"Мечта детства — играть в «Локомотиве». Когда я был воспитанником, равнялся на старших в команде. Мечтал стать чемпионом с «Локо», быть на поле", — сказал он.

Также вратарь отметил, что не имеет представления о своем будущем по окончании сезона.

"У меня заканчивается контракт. Я не знаю, как будет дальше", — заявил Коченков.

31-летний вратарь перешел в «Локомотив» в 2015 году, при этом неоднократно отправлялся в аренду в другие клубы. В текущем сезоне он провел на поле девять матчей, в которых пропустил десять мячей.

Ранее сообщалось, что президент «Локомотива» сравнил чемпионство с фильмом.