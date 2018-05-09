Марсьяль может стать частью сделки по трансферу Пулишича в «МЮ»

Как сообщает Mirror, английский клуб продолжает борьбу за полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича

Отмечается, что «красные дьяволы» готовы выполнить финансовые требования «шмелей», но надеются, что большую часть суммы им удастся сбить за счет Антони Марсьяля.

Ранее сообщалось, что на Пулишича претендует мадридский "Реал" . Сам футболист отмечал, что ему очень нравится "Манчестер Юнайтед" и однажды он хотел бы стать игроком «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник сборной США провел на клубном уровне 41 матч, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.