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Марсьяль может стать частью сделки по трансферу Пулишича в «МЮ»
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Марсьяль может стать частью сделки по трансферу Пулишича в «МЮ» 

Советский спорт 1 час назад
Как сообщает Mirror, английский клуб продолжает борьбу за полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.
Марсьялем заинтересовались в «Челси»
Отмечается, что «красные дьяволы» готовы выполнить финансовые требования «шмелей», но надеются, что большую часть суммы им удастся сбить за счет Антони Марсьяля.
Ранее сообщалось, что на Пулишича претендует мадридский "Реал". Сам футболист отмечал, что ему очень нравится "Манчестер Юнайтед" и однажды он хотел бы стать игроком «красных дьяволов».
В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник сборной США провел на клубном уровне 41 матч, забил 5 голов и отдал 7 голевых передач.
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