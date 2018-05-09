Знамя Победы: государственная реликвия России

Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Одна из главных святынь России — штурмовой красный флаг, водруженный около трех часов ночи 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага в Берлине Алексеем Берестом

Задача водрузить Знамя Победы над Берлином была поставлена Верховным Главнокомандующим И. В. Сталиным 6 ноября 1944 года в докладе на торжественном собрании в Москве, посвященном 27-й годовщине Октябрьской революции. Призыв Сталина широко использовался в средствах массовой информации, однако сначала было не ясно ни каким должно быть Знамя Победы, ни где оно должно быть водружено.

Накануне Берлинской наступательной операции на совещании начальников политотделов армий 1-го Белорусского фронта был поднят вопрос: какой все-таки объект в Берлине следует считать главным? Член Военного совета фронта генерал-лейтенант К. Ф. Телегин специально обратился за разъяснением, где надо будет водрузить Знамя Победы, в Москву. Пришел ответ: над Рейхстагом.

В Москве на фабрике строчно-вышивальных изделий № 7 весной 1945 года было изготовлено знамя из красного знаменного фая и бархата, обрамленное ярким орнаментом. В центре полотнища — большой герб СССР, над ним изображение ордена «Победа», внизу надпись: «Наше дело правое — мы победили». Но не этому красивому полотнищу суждено было стать Знаменем Победы: водрузить его в боевой обстановке над Рейхстагом было невозможно. Читать далее…