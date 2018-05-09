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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы
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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Победы 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Глава региона Дмитрий Азаров поздравил жителей Самары и области с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что 9 Мая — это самый дорогой для нашего Отечества, для каждого из нас праздник. В истории человечества не было подвига выше, чем подвиг советского народа, в смертельной схватке отстоявшего свободу и независимость Родины, спасшего мир от фашизма. Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня мы вспоминаем героев войны, солдат, офицеров и генералов, принявших смертный бой, ценой своей жизни отстоявших независимость Отчизны. Мы склоняем голову перед подвигом партизан, беспримерным мужеством узников концлагерей, железной волей заводчан-тыловиков. Победу ковал весь наш многонациональный народ, и именно поэтому величие подвига живет в поколениях наших сограждан. «Перед нашим регионом и страной стоят сложные, амбициозные задачи. Решая их, мы должны помнить о людях, которые отстояли для нас право на мирную жизнь, созидательный труд и семейное счастье. Наш святой долг — проявлять неустанную заботу о фронтовиках и тружениках тыла. Всех, благодаря кому сегодня мы — Россия! Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за все, что вы сделали для нашей Родины в суровые годы войны и послевоенного строительства. От всей души желаю вам и всем жителям нашей губернии крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра! С праздником! С Днем Великой Победы!», — говорится в поздравлении.
Фото: официальный сайт правительства Самарской области
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