Дмитрий Азаров: «В истории человечества не было подвига выше, чем подвиг советского солдата»

С приветственным словом к самарцам и гостям города обратился глава региона Дмитрий Азаров : «Сегодня мы отмечаем поистине великий день — День Победы. День, ставший олицетворением героизма, мужества и патриотизма нашего народа. День великой радости и великой скорби. В истории человечества не было подвига выше, чем подвиг советского солдата, в смертельной схватке отстоявшего свободу и независимость Родины, спасшего мир от фашизма».

Глава региона напомнил, что война пришла в каждую семью, унесла десятки миллионов жизней. «Сегодня, празднуя День Победы, мы вспоминаем героев войны, принявших смертельный бой, ценой своей жизни отстоявших свою родную землю. Мы склоняем головы перед их подвигом», — сказал руководитель области.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Победу ковал весь наш многонациональный народ, и величие его подвига навсегда вписано в историю человечества. Глава региона добавил: в 2018 году в нашей стране отмечаются знаменательные даты — 75-летие прорыва блокады Ленинграда, Сталинградской и Курской битвы.

"Каждая из этих исторических вех — яркий пример стойкости и несокрушимого духа нашего народа. Свидетельство неувядаемой ратной славы воинов-победителей, славы, которая будет жить в веках", — уверен Дмитрий Азаров.

Глава региона особо отметил, что Самарская область внесла достойный вклад в Великую Победу: за четыре года на фронт ушло более полумиллиона наших земляков, в народное ополчение вступили 70 тыс. человек, героями Советского Союза стали 233 жителя области, 36 стали полными кавалерами ордена Славы.

Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу: труженики Куйбышевской области обеспечивали войска самолетами, в том числе и легендарными Ил-2, минометами, боеприпасами, на Волге лечили раненых, готовили новобранцев.

"Трудовой подвиг наших земляков достоин нашего глубокого уважения и благодарности, — сказал Дмитрий Азаров и обратился к ветеранам. — Ваш подвиг и сегодня укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед. Все мы наследники Победы, все мы обязаны вам жизнью".

Глава региона подчеркнул, что задача современного поколения — сохранить историческую правду о той великой войне, о великой Победе.

"Сегодня мы ощущаем себя единым и непобедимым народом, который гордится своей историей и продолжает традиции, заложенные поколением фронтовиков", — сказал Дмитрий Азаров.

Командующий 2-й гвардейской Краснознаменной армией, гвардии генерал-майор, герой России Рустам Муратов, поздравляя ветеранов, военнослужащих и зрителей парада, подчеркнул, что 9 мая был, есть и будет главным праздником для нашей страны.

"Это день триумфа и гордости, скорби и вечной памяти. Это праздник, когда торжествует всепобеждающая сила патриотизма, когда все мы особенно остро чувствуем, что значит быть верным Родине и как важно отстаивать ее интересы", — сказал Рустам Муратов.

Затем по площади прошли парадные расчеты 2-й армии и силовых структур. Самой зрелищной частью парада стало прохождение военной техники. Впервые колонну возглавил легендарный танк Т-34.