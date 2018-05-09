На стадионе «Торпедо» уложили газон для тренировок сборной Швейцарии во время ЧМ

Устройство нового футбольного поля на стадионе «Торпедо» в Тольятти завершат к 15 мая. Газон уже уложили. Осталось выровнять уложенные рулоны катком и подсеять траву. Об этом стало известно во время визита на спортобъект главы региона Дмитрия Азарова и мэра города Сергея Анташева

Также на стадионе ремонтируют подтрибунные помещения и фасад, устанавливают новые кресла для зрителей в трех секторах и скамейки для запасных игроков.

— В порядок нужно привести и беговую дорожку вокруг поля, и легкоатлетические секторы, расположенные за воротами, а также прилегающую территорию, — сказал Дмитрий Азаров по итогам визита.

Стадион станет тренировочной базой для сборной Швейцарии во время чемпионата мира по футболу. Жить спортсмены будут в отеле «Лада Резорт». Для них готовят номера в молочно-фиолетовых тонах и с видом на Волгу. Во время отборочного этапа мундиаля из Тольятти швейцарцы будут летать на игры в Ростов, Калининград и Нижний Новгород.

В Самаре же пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу. Во время группового этапа на «Самара Арене» сыграют команды Коста-Рики и Сербии (17 июня), Дании и Австралии (21 июня), России и Уругвая (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня). На 2 июля назначен матч 1/8 финала, а на 7 июля — один из четвертьфинальных поединков.