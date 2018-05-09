Антон Коченков: «Мечтал стать чемпионом с „Локомотивом“

Вратарь «Локомотива» Антон Коченков не видит ничего странного в том, что за полтора года он прошел путь от борьбы за место в чемпионате России в составе «Томи» до завоевания золотых медалей вместе с железнодорожниками. Голкипер также признался, что серия из трех игр без забитых мячей в концовке турнира немного нервировала игроков.

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— В Томске я был в аренде. Так получилось, что там бились за выживание, а в «Локомотиве» — за чемпионство, — цитируют "Известия" Коченкова. — Ничего особенного в этом пути нет. Вообще, это непередаваемые ощущения — игры чемпионата. Значит, все было не зря.

— Спасать одну команду от вылета, а другую вытаскивать в плей-офф Лиги Европы — одно и то же?

— Это разные вещи. «Локомотив» — команда совсем другого уровня. Я не считаю, что у нас в Лиге Европы была патовая ситуация, когда я начал выходить в стартовом составе. У нас были все шансы выйти из группы, обе команды — «Копенгаген» и «Злин» — были нам по зубам.

— Когда вы были воспитанником «Локомотива»…

— Я и сейчас им остаюсь.

— Тогда вы верили, что однажды будете не просто наблюдать за игрой клуба по телевизору или от бровки поля, а участвовать в выигрыше чемпионства?

— Я очень хотел этого. Мечта детства — играть в «Локомотиве». Когда я был воспитанником, равнялся на старших в команде. Мечтал стать чемпионом с «Локо», быть на поле.

— В предыдущие чемпионские сезоны вы были среди подающих мячи игроков школы «Локомотива»?

— Я приехал в «Локо» в 2002 году. В свой второй год в клубе — а может быть, и в третий тоже — я был среди подающих мячи. Мы еще выходили с флагом на матчах Лиги чемпионов.

— Когда «Локомотив» терял очки в последних матчах, не было нервозности?

— Было немного. Мы не могли забить гол. Конечно, давило психологически, что ребята не могли забить и сделать последний шаг.

Напомним, в «золотом» сезоне Коченков провел во всех турнирах в составе «Локомотива» 9 матчей, пропустив 10 мячей. В четырех встречах он сыграл «на ноль».