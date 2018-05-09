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Маррей может пропустить Уимблдон
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Маррей может пропустить Уимблдон 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Британский теннисист Энди Маррэй может не успеть восстановиться после травмы к началу сезона на травяном покрытии. Также под сомнением участие спортсмена в Уимблдоне.
— На этот раз все сложнее. Сейчас гораздо больше перепадов в моем состоянии, восстановление идет дольше, и все более проблематично по сравнению с травмой спины в 2013 году. Тогда я относительно быстро вернулся на корт после операции, — цитирует The Times Маррея.
Первоначальные этапы восстановления 30-летнего Маррея прошли хорошо. Но две недели назад теннисист пропустил одну из своих тренировок, стал редко показываться на тренировочной базе, а также отказался от участия в ряде спонсорских мероприятий.
Пока не известно, успеет ли спортсмен набрать форму, и будет ли он готов играть в июне. Предполагалось, что Маррей вернется на корт во время турнира ITF в Лафборо.
Маррей является двукратным олимпийским чемпионом, а также первым британцем в Открытую эру, выигравшим турнир Большого шлема в мужском одиночном разряде.
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