«Милан» хочет приобрести капитана «Монако»

Нападающий футбольного клуба «Монако» Радамель Фалькао летом может оказаться в итальянском чемпионате, сообщает "Советский спорт"

По данным итальянского издания Tuttosport, миланский клуб заинтересован в приобретении 32-летнего Фалькао. Взамен «Милан» готов предложить «монегаскам» своего нападающего Андре Силву, которого приобрел у «Порту» перед началом текущего сезона за €38 млн В текущем сезон колумбийский форвард провел на поле 25 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 18 мячей и сделал пять голевых передач. 22-летний Андре Силва забил всего два мяча в 23 играх Серии А.

Ранее сообщалось, что Фалькао негативно высказался о системе видеопомощи арбитрам.