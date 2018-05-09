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«Милан» хочет приобрести капитана «Монако»
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«Милан» хочет приобрести капитана «Монако» 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий футбольного клуба «Монако» Радамель Фалькао летом может оказаться в итальянском чемпионате, сообщает "Советский спорт".
По данным итальянского издания Tuttosport, миланский клуб заинтересован в приобретении 32-летнего Фалькао. Взамен «Милан» готов предложить «монегаскам» своего нападающего Андре Силву, которого приобрел у «Порту» перед началом текущего сезона за €38 млн  В текущем сезон колумбийский форвард провел на поле 25 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 18 мячей и сделал пять голевых передач. 22-летний Андре Силва забил всего два мяча в 23 играх Серии А.
Ранее сообщалось, что Фалькао негативно высказался о системе видеопомощи арбитрам.
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