Ледоход на подходе к границам Ханты-Мансийска

По данным, предоставленным окружным МЧС , голова ледохода достигла Ханты-Мансийского района. Сейчас она находится на Иртыше вблизи деревни Ярки, что совсем недалеко от окружного центра.

Обстановка на Оби несколько иная: голова ледохода расположена на расстоянии 115 км от территории границ Югры. Но подвижки, тем не менее, были уже зафиксированы в Нижневартовском районе. В других районах вдоль реки уже образовались закраины и трещины, а также наружу выступила вода.

Аналогичные явления наблюдаются и на других реках округа. Ледоход уже проходит в Сургутском районе на реке Большой Юган и в Нижневартовском на реке Вах.

Окружное МЧС оповещает о том, что подтопление населённых пунктов на обозначенных территориях не предвидится и убедительно просит, жителей округа не выходить на лёд, не пересекать водоёмы во время движения льда и не подходить к обрывам.

Отметим, что в Югре ведётся круглосуточный мониторинг обстановки на реках и наблюдение за уровнем воды в них.

Напомним, что в прошлом году в Ханты-Мансийске лёд тронулся 26 апреля.