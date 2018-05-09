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Нойер близок к возвращению на поле
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Нойер близок к возвращению на поле 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь и капитан мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер, перенесший тяжелую травму, близок к возвращению на поле, сообщает "Советский спорт".
32-летний Нойер получил перелом ноги в матче 5-го тура Бундеслиги против «Шальке» и приступил к облегченным тренировкам лишь в апреле. По информации испанского издания Sport Bild, сейчас вратарь сборной Германии готов вернуться в игру, и может это произойти в финальной игре Кубка страны против франкфуртского «Айнтрахта» (19 мая).
Заменяющий Нойера в воротах «Баварии» Свен Ульрайх выразил готовность предоставить место в финале основному голкиперу мюнхенцев.
"Если Мануэль в форме, и тренер говорит, что он готов, то он будет в основном составе. Я понимаю, что Нойеру нужна игровая практика — это важно и для сборной Германии", — заявил он.
Ранее сообщалось, что «Бавария» презентовала домашнюю форму на следующий сезон.
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