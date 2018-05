Трамп сделал выбор в пользу изменения мирового порядка

The Iran Deal is defective at its core. If we do nothing, we know what will happen. In just a short time, the world’s leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world’s most dangerous weapons…. pic.twitter.com/58qwBLzxIH

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 мая 2018 г.

Сделка с Ираном ошибочна в своей основе. Если мы ничего не сделаем, мы знаем. что случится. Очень скоро государство-ведущий спонсор террора вплотную приблизится к обладанию самым опасным в мире оружием. — Дональд Трамп , президент США Barack Obama says Trump's decision to withdraw from the #IranDeal is a «serious mistake» that could leave US with choice between a nuclear-armed Iran or another war in the Middle East Latest: https://t.co/3oqFG51Tsd pic.twitter.com/UtUopOThEO

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 8 мая 2018 г.

​​Барак Обама заявил, что решение Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном является «серьезной ошибкой», которая поставит США перед выбором между вооруженным ядерным оружием Ираном и еще одной войной на Ближнем Востоке. — Би-би-си French president: France, Britain and Germany regret Trump's decision to quit Iran nuclear deal. https://t.co/vuRAZSZyVb

​Президент Франции: Франция, Британия и Германия сожалеют о решении Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. — Информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс»

​We never pulled out a deal with the Soviets. Even Reagan didnt do that. https://t.co/mL1ZsPRGys

​Мы никогда не выходили из соглашения с Советами. Даже Рейган не делал этого. — Майкл Макфол, бывший посол США в России

Donald Trump's trashing of the Iran nuclear deal is really about one word: Obama https://t.co/I1ZF9LlqnK

​Разгром Дональда Трампа ядерной сделки с Ираном имеет отношение только к одному слову: Обама. — Газета «Телеграф»

President Rouhani says he wants Iran to be ready to restart uranium enrichment «at industrial levels» after Trump pulls the US out of the #IranDeal Latest: https://t.co/3oqFG51Tsd pic.twitter.com/n37Qv1Yxps

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 8 мая 2018 г.

​Президент Роухани заявил: он хочет, чтобы Иран был готов к возобновлению обогащения урана «на промышленном уровне». — Газета «Вашингтон Пост»

Donald Trump goes for global regime change https://t.co/YyGTNvf12z

​Дональд Трамп сделал выбор в пользу изменения мирового порядка. — Газета «Файнэншиал Таймз»