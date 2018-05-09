На драфте USHL были выбраны пять российских хоккеистов

Состоялся драфт USHL (Хоккейная лига США), которая является главной юниорской хоккейной лигой США. На нём было выбрано пять российских игроков.

В 14-м раунде под общим 221-м и 226-м номерами соответственно были выбраны форварды Глеб Муртазин («Грин Бэй Гамблерз») и Дмитрий Иноземцев («Фарго Форс»). В 17-м раунде под общим 276-м номером ушёл нападающий Владислав Фирстов («Ватерлоо Блэкхоукс»). В 18-м раунде под общим 288-м номером был выбран форвард Руслан Исхаков. Единственный российским защитником, задрафтованным в USHL в этом году, стал Пётр Ясинский. Его выбрали в 20-м раунде под общим 309-м номером.