Сотрудники полиции Томская области присоединились к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

В рамках акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!», в преддверии 73-й годовщины празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне жители Томской области рассказывают о своих родных, участвовавших в боях Великой Отечественной, погибших и выживших. Благодаря их мужеству, самоотверженности и героизму было отражено нападение жестокого врага. В акции принял участие активист движения ЮИД Подгорнской школы Чаинского района Сергей Кабрышев. И дед, и прадед Сергея участники военных действия. Дед — Аникин Николай Михайлович, 1 января 1944 года призван на фронт в 17-летнем возрасте. Принимал участие в войне с Японией. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». Сережин прадед — Аникин Михаил Михайлович призван на войну с 41 года, спустя пару месяцев ожесточенных боев получил осколочное ранение в ногу. Награжден Орденом Отечественной войны первой степени, дожил до 92 лет.

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