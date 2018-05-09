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Сотрудники полиции Томской области присоединились к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»
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Сотрудники полиции Томской области присоединились к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 8 минут назад
В рамках акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!», в преддверии 73-й годовщины празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники УМВД России по Томской области рассказывают о своих родных, участвовавших в боях, погибших и выживших. Благодаря их мужеству, самоотверженности и героизму было отражено нападение жестокого врага.
О своем дедушке рассказывает документовед ГИБДД УМВД России по Томской области Вертинская Татьяна.
Дедушка Татьяны — участник Великой Отечественной войны был тяжело ранен в ожесточенном бою. О войне дед вспоминать не любил, а если рассказывал, то со слезами глазах.
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