Сотрудники полиции Томской области присоединились к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

В рамках акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!», в преддверии 73-й годовщины празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники УМВД России по Томской области рассказывают о своих родных, участвовавших в боях, погибших и выживших. Благодаря их мужеству, самоотверженности и героизму было отражено нападение жестокого врага.

О своем дедушке рассказывает документовед ГИБДД УМВД России по Томской области Вертинская Татьяна.

Дедушка Татьяны — участник Великой Отечественной войны был тяжело ранен в ожесточенном бою. О войне дед вспоминать не любил, а если рассказывал, то со слезами глазах.

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