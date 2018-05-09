Томская область присоединилась к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

В рамках акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!», в преддверии 73-й годовщины празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники УМВД России по Томской области рассказывают о своих родных, участвовавших в боях Великой Отечественной войны, погибших и выживших. Благодаря их мужеству, самоотверженности и героизму было отражено нападение жестокого врага.

Кузнецова Елена , участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Томскому району рассказывает о своем деде, участнике Великой Отечественной войны.

Кузнецов Аркадий Дементьевич родился 26 марта 1926 года, был призван на войну в октябре 1943 года Молчановским районным комиссариатом. На момент призыва на военную службу ему было 17 лет.

За годы войны, которые он прошел в составе 629 мотострелкового батальона, Аркадий Дементьевич был награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».

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