Закрытие сезона на «Этихаде»: «Манчестер Сити» сыграет с «Брайтоном»

«Манчестер Сити» — «Брайтон»

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)

Начало матча: 22:00 Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир)

В одном из перенесенных ранее матчей 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Брайтон». В минувшие выходные «чайки» переиграли дома другой клуб из Манчестера (1:0), а вот «горожане» потеряли очки в родных стенах неожиданным образом. Команде Пепа Гвардиолы уже давно ничего не нужно в чемпионате, разве что победить два рекорда по количеству выигранных матчей и забитых мячей за сезон. Гости же свою задачу по сохранению прописки в Премьер-лиге также выполнили и могут сыграть в свое удовольствие.

Ничья с «Хаддерсфилдом» стала для команды Гвардиолы четвертым поединком из пяти последних на «Этихаде» во всех турнирах, в котором подопечные испанца не смогли выиграть. Кроме МЮ и «Ливерпуля» обыграть «горожан» здесь сумел и «Базель» в Лиге чемпионов (2:1). Что касается Премьер-лиги, до фиаско в манкунианском дерби «Манчестер Сити» выиграл четырнадцать подряд домашних встреч. В восьми из них команда Гвардиолы победила с разницей в три и более мячей.

Несмотря на провал в Лиге Чемпионов, команда Хосепа Гвардиолы может смело занести текущий сезон себе в актив, ведь чемпионство в Англии дорогого стоит. Всего на данный момент горожане имеют 94 набранных пункта при феноменальной разнице мячей 102:26 и в заключительных турах они обязательно постараются улучшить свои показатели.

"Брайтон" перед этой игрой занимает 14-е место, набрав 40 очков и находясь в семи баллах от зоны вылета. В прошлом туре он обыграл на своем поле "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0, а единственный гол в его составе забил Паскаль Грос. Этот результат позволил «чайкам» прервать шестиматчевую безвыигрышную серию, в ходе которой он набрал только три очка. На выезде в последний раз «Брайтон» побеждал еще в начале ноября 2017 года, проведя с тех пор 11 матчей и проиграв семь из них. Причем в восьми поединках команда Криса Хьютона не забила ни одного гола. На фоне такой статистики в предстоящей игре с «Манчестер Сити» гостям грозит неизбежное поражение.

В первом круге «горожане» обыграли «Брайтон» на выезде со счетом 2:0. Это была их первая встреча с 2008 года, когда «чайки» были сильнее манкунианцев в Кубке лиги в серии пенальти после того, как основное время завершилось вничью 1:1, а дополнительное со счетом 2:2. В чемпионате высшего дивизиона «Брайтон» не выигрывает у «Манчестер Сити» с 1981 года.

Интересные факты противостояния «Манчестер Сити» и «Брайтон»:

"Манчестер Сити" выиграл 15 из 18 домашних матчей Премьер-лиги в текущем сезоне

"Брайтон" не может победить в гостях 11 игр кряду

Матч первого круга (2:0 в пользу «Сити») — единственный между командами в рамках чемпионата в новом тысячелетии

Ориентировочные составы на игру:

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Бернарду Силва, Жезус.

"Брайтон": Райан — Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Стивенс, Прёппер, Кноккарт, Искьердо, Гросс, Мюррей.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон»:

"Манчестер Сити" принципиально хочет набрать 100 очков в сезоне и для этого ему нужно победить в двух последних поединках. «Брайтон» не тот соперник, который может составить конкуренцию чемпиону на его же поле. К тому же команда Пепа Гвардиолы сыграет последний домашний матч в этом сезоне и должна непременно побеждать.

Букмекеры отдают колоссальное преимущество «Манчестер Сити». На победу хозяев поля средний коэффициент составляет 1.14 баллов, в то время как на успех «Брайтона» в районе 23.00 баллов. Ничейный исход оценивается примерно в 9.00 баллов.