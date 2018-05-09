В День Победы сотрудник орловской полиции рассказал о своей прабабушке, защищавшей Брестскую крепость

Военный фельдшер Раиса Ивановна Абакумова под взрывами снарядов выносила раненых с поля боя. В Орле в память о ней установлена мемориальная доска.

Младший лейтенант внутренней службы, сотрудник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области Денис Птицын о нелегком жизненном пути его прабабушки и обо всех перипетиях, которые пришлось пережить ей в военное время, знает с малых лет. В том числе и о том, как 29-летняя медсестра Раиса Абакумова выносила раненых с поля битвы под пулеметными очередями и взрывами снарядов. Тогда шли ожесточенные бои за Брестскую крепость.

Еще в детстве Денису рассказывали: прабабушка была человеком веселым и творческим, занималась спортом, участвовала в художественной самодеятельности, любила петь и танцевать. В 1932 году окончила Орловское медицинское училище и работала операционной сестрой в областной больнице.

В октябре 1939 года Раиса по призыву была направлена в 125-й стрелковый полк фельдшером, в Брест. 22 июня 1941 года, на рассвете, она готовилась к выезду на учения. По воспоминаниям, переданным из поколения в поколение, от взрыва первых разорвавшихся снарядов с подоконника упали и раскололись цветочные горшки. Тогда шестидесятилетняя мать девушки возмутилась: «Что же это за учения такие?». В этот же момент стало понятно — пришла война.

Раиса вместе с матерью побежала в сторону госпиталя, находившегося на Волынском укреплении. Первые вражеские снаряды за пару минут превратили жизнь мирного города в кошмарный сон. Пламя и дым, сотни раненых и навсегда уснувших от немецких пуль бойцов.

Началась осада крепости, длившаяся больше месяца. Раиса Абакумова стала главным организатором импровизированного госпиталя, который был обустроен в одном из казематов форта, в бывшей конюшне. Здесь под ее руководством жены командного состава ухаживали за ранеными, стараясь облегчить их боль и спасти как можно больше жизней.

Было трудно. Катастрофически не хватало не только бинтов, шин и лекарств, но и простой питьевой воды. Не один раз Раиса добиралась до раненых на поле битвы, оказывала помощь, помогала попасть в укрытие…

Бои становились все ожесточеннее. Случилось так, что немецкая бомба разрушила часть укрепления. Группа людей, в числе их была и Раиса, оказалась отрезанной от гарнизона. В прессе тех дней появилась информация о том, что девушка погибла…Через много лет после окончания войны Раиса Ивановна признавалась знакомым и журналистам: мол, видела статьи о своей героической гибели. Но написать опровержения не захотела, лишь усмехнулась «Ну и вечная память тебе, Рая».

Однако это было уже после славного Дня Победы. А до того еще был плен, побег и снова плен… Стойкость духа и непоколебимая вера в победу Красной армии помогли выжить в то трудное время.

Раиса Ивановна награждена орденом Красного Знамени. В 1959 году она вернулась на Орловщину, жила в областном центре, а после в поселке городского типа Кромы и проводила большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Умерла Раиса Ивановна Абакумова в 1989 году.

12 сентября 1997 года в память о ней во дворе дома №28 по улице Сурена Шаумяна, где жила Раиса Ивановна, была установлена мемориальная доска. В День Победы здесь непременно вспоминают защитницу Брестской крепости, возлагают цветы. С букетом гвоздик приезжает сюда и правнук Раисы Абакумовой.

Денис признается, что гордится мужеством своей прародительницы. Младший лейтенант внутренней службы уверен — каждый из нас должен помнить, какой ценой досталась нашим прадедам и дедам Победа, и знать историю своих предков, своей страны.