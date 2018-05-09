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В Троснянском районе в преддверии Дня Победы сотрудники ОГИБДД приняли участие в проведении легкоатлетического пробега
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В Троснянском районе в преддверии Дня Победы сотрудники ОГИБДД приняли участие в проведении легкоатлетического пробега 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность участников спортивного мероприятия.
Организаторами памятного мероприятия стали педагоги и учащиеся Троснянской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Акция была посвящена памяти всех погибших во время Великой Отечественной Войны. В ней приняли участие 10 воспитанников интерната в возрасте от 13 до 17 лет, а также 3 педагога.
Легкоатлетам предстояло преодолеть маршрут протяженностью в тридцать километров, который проходил по автодороге федерального значения М-2 «Крым» через населенные пункты Тросна, Сомово, Чермошное, Муравль.
Перед началом мероприятия сотрудники отдела ГИБДД провели подробный инструктаж участников по безопасности дорожного движения. Инспекторы в очередной раз напомнили правила поведения на дороге, рассказали об особенностях маршрута, о необходимости использования световозвращающих элементов и средств защиты. Полицейские сопровождали участников на протяжении всего маршрута, обеспечивая их безопасность.
Из-за особенностей здоровья юные легкоатлеты небольшие отрезки пути преодолевали пешком или на автобусе, но основную часть маршрута дети бежали, отдавая дань памяти павшим в боях за Родину.
В каждом населенном пункте по маршруту следования участники пробега возлагали венки к памятным мемориалам Великой Отечественной войны и чтили память погибших минутой молчания.
Благодаря слаженным действиям сотрудников Госавтоинспекции, педагогов-организаторов и участников легкоатлетического пробега, мероприятие прошло без происшествий.
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