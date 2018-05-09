Энрике Сересо: «Гризманн должен определиться со своим будущим»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо признался, что его раздражают слухи о возможном переходе Антуана Гризманна в «Барселону». Он ранее утверждал, что француз останется в Мадриде.

— Гризманн должен определиться со своим будущим, но на данный момент он игрок «Атлетико». И точка, — цитирует El Golazo de Gol Сересо. — Я прекрасно понимаю Гризманна. Мы хотим, чтобы он оставался с нами. Это отличный игрок, который вместе с Месси и Роналду формирует тройку сильнейших в мире. Мы гордимся тем, что он с нами. «Атлетико» сейчас топ-клуб. Мы на втором месте в рейтинге, впереди «Барселоны», «Ливерпуля», «Баварии». Вторые!