Ещё
Энрике Сересо: «Гризманн должен определиться со своим будущим»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Энрике Сересо: «Гризманн должен определиться со своим будущим» 

Спорт-Экспресс 15 минут назад
Президент «Атлетико» Энрике Сересо признался, что его раздражают слухи о возможном переходе Антуана Гризманна в «Барселону». Он ранее утверждал, что француз останется в Мадриде.
— Гризманн должен определиться со своим будущим, но на данный момент он игрок «Атлетико». И точка, — цитирует El Golazo de Gol Сересо. — Я прекрасно понимаю Гризманна. Мы хотим, чтобы он оставался с нами. Это отличный игрок, который вместе с Месси и Роналду формирует тройку сильнейших в мире. Мы гордимся тем, что он с нами. «Атлетико» сейчас топ-клуб. Мы на втором месте в рейтинге, впереди «Барселоны», «Ливерпуля», «Баварии». Вторые!
Спорт-Экспресс: последние новости
Дани Карвахаль: "Главное - не допустить риска новой травмы" Маррей может пропустить Уимблдон Месси избежит дисквалификации за споры с судьей в перерыве класико
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой182
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко444
Медведев породил новый анекдот про Мутко490
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом2
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву8
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение