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«Реал» отдаст за Неймара рекордную сумму и пятерых игроков
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«Реал» отдаст за Неймара рекордную сумму и пятерых игроков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в летнее трансферное окно намерен подписать контракт с нападающим ПСЖ Неймаром. Об этом сообщает Don Balon.
По информации издания, Перес согласился отдать за Неймара рекордные 260 миллионов евро. Ради покупки 26-летнего бразильца мадридский клуб готов расстаться с пятью футболистами. Представители клуба уже встречались с нападающим в марте в Рио, когда тот восстанавливался после операции.
В середине марта The Mirror сообщала, что Неймар попросил отца начать переговоры по переходу в «Реал». Бразилец выражал недовольство уровнем французского чемпионата.
Бразильский нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за сумму в 222 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Неймара 28 голов в 30 матчах во всех турнирах.
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