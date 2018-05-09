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СМИ: «Реал» готов продать пятерых игроков ради рекордного трансфера Неймара
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СМИ: «Реал» готов продать пятерых игроков ради рекордного трансфера Неймара 

RT на русском 49 минут назад
Руководство мадридского «Реала» готово продать пятерых футболистов команды ради приобретения нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Об этом сообщает Don Balon.
По информации издания, основными претендентами на продажу являются нападающие Карим Бензема и Гарет Бэйл. Кроме того, на трансфер будут выставлены защитник Хесус Вальехо и полузащитники Дани Себальос и Матео Ковачич.
Отмечается, что «Реал» заплатит за трансфер бразильца €260 млн Летом 2017 года Неймар стал самым дорогим футболистом в истории. Его переход в ПСЖ оценивался в €222 млн  Ранее сообщалось, что Неймар хочет играть в одной команде с Криштиану Роналду.
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