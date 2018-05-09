«Атлетико» договорился о трансфере Кавани

Согласно источнику, новым форвардом «Атлетико» станет уругваец Эдинсон Кавани, который хочет покинуть Францию из-за конфликта с бразильским нападающим Неймаром.

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Ранее сообщалось, что «Атлетико» рассматривает на замену Гризманну форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу.

В нынешнем сезоне 31-летний Кавани провел за парижан 48 матчей, забил 40 голов и отдал 12 голевых передач.