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«Атлетико» договорился о трансфере Кавани
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«Атлетико» договорился о трансфере Кавани 

Советский спорт 1 час назад
Согласно источнику, новым форвардом «Атлетико» станет уругваец Эдинсон Кавани, который хочет покинуть Францию из-за конфликта с бразильским нападающим Неймаром.
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Отмечается, что Диего Годин и Хосе Мария Хименес, которые вместе с Кавани выступают за национальную сборную, убедили игрока переехать в Мадрид.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» рассматривает на замену Гризманну форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу.
В нынешнем сезоне 31-летний Кавани провел за парижан 48 матчей, забил 40 голов и отдал 12 голевых передач.
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