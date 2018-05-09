Как играли в футбол во время Великой Отечественной войны

В период Великой Отечественной войны, несмотря на все трудности, люди продолжали играть в футбол. Портал "Евро-Футбол.Ру" рассказывает, как это было в больших городах.

Москва. Во время войны чемпионат СССР не проводился, а самыми крупными соревнованиями того времени стали чемпионаты Москвы. Первый такой турнир в 1941 году не был доведён до конца, так как в октябре враг подошёл к столице, и в городе было введено осадное положение. А финал Кубка Москвы в 41-м состоялся 1 сентября: «Динамо» победило команду рабочих завода имени Фрунзе — 8:0.

В 1942 году весенний чемпионат Москвы выиграло «Динамо», осенний — "Спартак" . «Красно-белые» также стали обладателями Кубка города, обыграв в финале «бело-голубых». В 43-м и 44-м чемпионат столицы проводился в два круга, его победителями стали сначала ЦДКА (ныне ЦСКА), а затем «Торпедо». В финале Кубка Москвы-1943 «чёрно-белые» одолели «красно-синих» в добавленное время — 6:4. Через год автозаводцы сохранили этот трофей, победив в решающей схватке «Динамо» — 5:4.

В 1944 году впервые за последние 5 лет был разыгран Кубок СССР. В финале первенствовал ленинградский "Зенит" , «сине-бело-голубые» одержали волевую победу над ЦДКА — 2:1. На стадион «Динамо» пришло тогда аж 70 тысяч зрителей.

Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Решение о проведении в блокадном городе на Неве футбольного матча было принято Военным советом Ленинградского фронта. Игроков местного «Динамо» Валентина Фёдорова и Аркадия Алова вызвали в военный отдел горкома партии и поставили перед ними задачу разыскать футболистов, способных отыграть матч. Они смогли собрать команду и организовать тренировки 2 раза в неделю.

6 мая 1942 года на стадионе «Динамо» на Крестовском острове состоялся матч между «Динамо» и командой Балтийского флотского экипажа майора А. Лобанова. Динамовцы победили со счётом 7:3.

31 мая 1942 года на том же стадионе состоялась встреча «Динамо» и команды «Н-ского завода». Некоторые из футболистов заводчан не смогли выйти на игру, так как обессилили от голода. Эта команда не набрала полный состав, поэтому динамовцы уступили сопернику своего игрока Ивана Смирнова . Команды старались не выбивать мяч в аут, потому что на кромке поля росла картошка.

"Динамо" выиграло ту встречу — 6:0. Запись этого матча на следующий день транслировали по радио. Организовать прямую трансляцию нельзя было по той причине, что немецкая разведка могла перехватить сигнал и нанести удар с воздуха по месту скопления людей. Через 7 дней и команда «Н-ского завода» вновь сыграли друг с другом, на этот раз была зафиксирована ничья 2:2.

19 июля в блокадном Ленинграде прошли 2 матча в честь Дня физкультурника. 2-й совет «Динамо» победил 3-й совет «Динамо» — 13:1, а во встрече бойцов Всеобуча Приморский район сыграл вничью со Смольнинским — 4:4. 11 октября состоялся блиц-турнир между военными командами, победа была присуждена 1-й сборной Ленинградского гарнизона.

В 1943 году 20 команд в Ленинграде приняли участие в первенстве города. Победителем турнира стала команда воинской части Быстрова, представлявшая запасную дивизию под командованием Я. Г. Быстрова. А Кубок города в 1943 году был разыгран между 32-мя участниками, трофей выиграло «Динамо».

Киев. После окончания боёв за Киев и его оккупации немецко-фашистскими войсками в городе начали стихийно создаваться футбольные команды. Был среди них и коллектив под названием «Старт», образованный на базе хлебозавода № 1. За эту команду стали играть в том числе Николай Трусевич, Алексей Клименко , Михаил Свиридовский, Михаил Путистин, Владимир Балакин, Михаил Мельник , Василий Сухарев, Павел Комаров , Макар Гончаренко.

В начале июня 1942 года Штадткомиссариат Киева утвердил проведение в городе регулярных футбольных матчей. «Старт» обыграл «Рух» (7:2), сборную венгерского гарнизона — 6:2, сборную немецкой артиллерийской части — 7:1, украинское спортивное общество «Спорт» — 8:2, воинскую команду «RSG» (сборная железных дорог Германии) — 6:0, «MSG.Wal.» (венгерская часть) — 5:1, «GK SZERO» (сборная венгерских частей) — 3:2.

6 августа «Старт» вышел на поле против команды «Flakelf» (сборная немецких зенитчиков, лётчиков и механиков киевского аэродрома). «Старт» победил со счётом 5:1. Через 3 дня немцы собрали на матч-реванш обновлённую команду, и 9 августа состоялся так называемый «Матч смерти», который «Старт» выиграл со счётом 5:3.

О том, что происходило дальше, сведения из разных источников разнятся. Согласно одной версии, советские футболисты были расстреляны расстроенными поражением немцами сразу после матча. Согласно же другой версии, более современной, по окончании встречи игроки сфотографировались на память и разошлись по домам, а победители перед этим в раздевалке выпили самогона и закусили. Через 9 дней футболистов команды «Старт» действительно арестовали. Николай Трусевич, Иван Кузьменко и Алексей Клименко были застрелены фашистами, а Николай Коротких скончался от сердечного приступа.

В 1965 году Президиум Верховного Совета РСФСР наградил оставшихся в живых участников «Матча смерти» медалями «За боевые заслуги», а погибшие отметил медалями «За отвагу». На стадионе «Динамо» в Киеве был установлен монумент, посвящённый футболистам «Старта».

Сталинград (ныне Волгоград). 2 февраля 1943 года город на Волге был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Вскоре руководство НКВД и городские власти решили организовать в Сталинграде футбольный матч местного «Динамо» с московским «Спартаком», чтобы создать атмосферу праздника и убедить граждан, что город возвращается к нормальной жизни. Единственным пригодным местом для проведения встречи оказался стадион «Азот» на окраине города, наименее пострадавший в ходе Сталинградской битвы.

Итак, матч «На руинах Сталинграда» состоялся 2 мая 1943-го, ровно через три месяца после освобождения города. «Динамо» победило «Спартак» со счётом 1:0 за счёт гола Александра Моисеева на 39-й минуте. Голкипер хозяев Василий Ефремов, получивший перед матчем медаль «За отвагу», поймал кураж и не дал «красно-белым» забить ни разу. Игру с трибун «Азота» посмотрели 10 тысяч зрителей.