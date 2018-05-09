«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу 10 мая

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» имеют в запасе 38 очков и гарантированно не вылетят в Чемпионшип. Просто команды на 17-м и 18-м местах («Саутгемптон» и «Суонси» — по 33 очка) сыграют между собой и однозначно кто-то потеряет очки.

Но для своего спасения лондонцы приложили и собственные усилия: за последние десять матчей команде Дэвида Мойеса удалось добыть три победы и две ничьи.

Все прогнозы на АПЛ Последняя «виктория» была в крайнем туре над «Лестером» (2:0). Особенно хорошо «Вест Хэм» отыграл в первом тайме. За этот период «молотки» девять раз пробивали по воротам Хамера, по своей рамке ударить не дали, а один из моментов превратили в гол.

По матчу с «Брайтоном» (проигрыш 0:1) сложилось впечатление, что Моуриньо отбивает долги Глейзеров. Если бы это была не АПЛ, можно было бы задуматься о договорняке. Все атрибуты были: вялая игра, отсутствие борьбы и расхлябанное отношение к своим моментам.

Особенно показательным стал первый тайм, когда «Манчестер Юнайтед» всего четыре раза приблизился к воротам соперника и при этом ни разу по ним не попал.

Однако теорию о договорняке мы отметаем. Дело в том, что предыдущие две игры (против «Арсенала» в чемпионате и «Тоттенхэма» в Кубке Англии) прошли в схожем ключе. «Манкунианцы» победили (по 2:1), но по статистике выдали практически идентичные поединки: в среднем 14 ударов, 4 попадания в рамку и 7 угловых.

Прогноз

Может показаться странным, но влиятельным фактором считаем положение дел сэра Алекса Фергюсона . Его проблемы со здоровьем просто обязаны вызвать желание игроков Моуринью порадовать своего вечного наставника.

Однако мы не думаем, что пафос действительно будет в изобилии в этой игре. Потому предлагаем ставку «тотал матча: 2-3 гола» за 2,18.