Боевой путь «финансовой» дивизии народного ополчения

Москва, 9 мая — «Вести. Экономика» В годы Великой Отечественной войны многие сотрудники Народного комиссариата финансов СССР стали солдатами народного ополчения. О боевом пути Четвертой дивизии, куда и были зачислены российские финансисты — в совместном проекте «Вести. Экономика» и журнала «Бюджет».

На второй день нападения на Советский Союза фашистской Германии в Наркомате финансов СССР состоялся большой митинг, где нарком А. Г. Зверев поставил задачу о более четкой организации работы в военный период. Он потребовал укрепить государственную дисциплину на каждом участке работы, повысить бдительность и ответственность. На этом митинге многие старейшие работники выступили с просьбой организовать их зачисление в народное ополчение для защиты Родины. Уже на следующий день от сотрудников Наркомата финансов поступило свыше 400 заявлений о зачислении в народное ополчение. Большинство из них были оставлены на своем месте для организации финансирования расходов в военное время. Но 147 человек направлены в состав бойцов народного ополчения, в том числе А. М. Кузмин, А. А. Грушин, Н. Ф. Гусаров, В. И. Карпуничев. А. И. Клявин, П. Ф. Коняев, В. Д. Лахов, А. В. Могилевич, Н. Г. Оболенский, В. И. Пономарев, Н. К. Соловьев, А. С. Харчевников и другие. Всего в Москве было подано 167470 заявлений с просьбой о зачислении в народное ополчение. За четыре дня в столице было создано «народных» 12 дивизий. Самое большое количество — 8000 заявлений — было подано в Куйбышевском районе г. Москвы (ныне — Басманный). Во Фрунзенском районе в течение одного дня принесли свыше 4000 заявлений, в Ленинском — 3000, в Таганском — 2700, и так далее. От сотрудников Народного комиссариата внешней торговли было подано 550 заявлений, Наркомфина СССР — 430, Центросоюза — 350, Наркомата совхозов — 300, Госплана РСФСР — 100, Наркомата легкой и текстильной промышленности — 250, от редакций газет, издательств и типографий Куйбышевского района поступило 270 заявлений. В народное ополчение вступали рабочие фабрик и заводов. В составе записавшихся в народное ополчение были девушки из Наркомвнешторга и других учреждений Куйбышевского района, ставшие в дивизии сандружинницами.

По воспоминаниям председателя Бюро ветеранов 4-й дивизии народного ополчения Советского комитета ветеранов войны, бывшего комиссара полка И. Скоморохова и бывшего командира этой дивизии, генерал-майора Герой Советского Союза Г. Петерса, наплыв в дивизию был настолько велик, что народные комиссары вынуждены были просить не оголять наркоматы: так много сотрудников записывались добровольцами на фронт. В этих материалах отмечалось: «Приходилось останавливать народ и выдерживать буквально бои. Люди заявляли: „Почему вы меня не берете, почему оставляете∎“ Рядовыми бойцами шли профессора и доценты, начальники главков наркоматов и крупные специалисты промышленности, шли люди, воевавшие на фронтах гражданской войны, бывшие командиры и комиссары дивизионов и полков. Сотрудники Народного комиссариата финансов СССР были зачислены в четвертую дивизию народного ополчения Куйбышевского района г. Москвы, в состав которой входило около 12 тыс. ополченцев. Дивизия выехала из Москвы в ночь с 11 на 12 июля 1941 года. Она вошла в состав армии резерва Западного фронта. В течение двух месяцев ополченцы трудились на строительстве оборонительных рубежей в Смоленской области, занимая линию Сычевка — Андреевское — Ново-Дугино. Они рыли противотанковые рвы, экскарты и окопы, пулеметные площадки и котлованы для ДЗОТов.

Получив в конце июля винтовки и пулеметы, дивизия, наряду с сооружением оборонительных рубежей, приступила к боевой подготовке. Военное дело осваивалось под руководством среднего командного состава из числа молодых командиров — выпускников военных школ. Сравнительно быстро части ополченцев втянулись в походы, проходя в день пешком до 40 километров. С 5 по 10 сентября 1941 года дивизия была переброшена в район озера Селигер. В течение месяца держала рубеж обороны у озера, не отдав противнику ни одного метра родной земли, отбивая попытки врага переправиться на восточный берег озера. Второй полк дивизии при поддержке артполка смело вступил в бой и нанес врагу ощутимый урон. За смелые боевые действия в этот период в тылу врага были награждены орденами Красного Знамени: командир разведывательной роты Герасимчук (это был первый орденоносец дивизии), политрук роты разведчик Беликов, разведчик Денисов. Орденом Красной Звезды был награжден рядовой Потапов и медалью „За отвагу“ — командир взвода Богачев. Командование Резервного фронта 26 сентября 1941 года присвоило всем ополченским дивизиям наименования кадровых стрелковых дивизий. Четвертая дивизия народного ополчения Куйбышевского района получила название 110-й дивизии. В октябре 1941 года велись тяжелые бои с превосходящими силами фашисткой армии на дальних подступах к Москве, поэтому 110-я дивизия народного ополчения была переброшена с озера Селигер и вошла в состав 33-й армии Западного фронта. Первые эшелоны дивизии прибыли в Наро-Фоминск на рассвете 11 октября. К этому времени фашистские войска подходили к Можайску, Малоярославцу, Боровску. Вечером 12 октября дивизия получила боевой приказ командующего 33-й армией генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова закрыть врагу дорогу на Наро-Фоминск и Москву, не допустить выхода его к рубежу реки Нара до подхода регулярных кадровых частей Советской Армии.

Но уже к исходу 13 октября части 110-й дивизии вступили в бой с передовыми частями противника, отбив все атаки и захватив пленных солдат 258-й фашистской пехотной дивизии. К вечеру 14 октября командование получило сведения, что гитлеровцы заняли в районе Наро-Фоминска село Митяево и другие населенные пункты. Ожесточенные бои завязались на рассвете 15 октября, когда противник крупными силами пехоты и 30 танками перешел в атаку. Несмотря на превосходство фашистов в живой силе и технике, части 110-й дивизии сдерживали наступление врага к Москве и упорно атаковали каждый рубеж. Бойцы, командиры и политработники много раз бросались в контратаки, отражая врага, наносили ему тяжелые потери в живой силе и технике. Вечером 18 октября в населенном пункте Атрепьево по противнику был дан залп гвардейскими минометами „Катюша“. Первым услышанный нашими воинами, он не мог не ободрить их в той тяжелой обстановке, которую они переживали в то время. В течение октября в районе Наро-Фоминска все время велись ожесточенные бои. Гитлеровцы применяли танки и атаки с воздуха, нашей авиации в воздухе не было. Немцы заняли западную часть города Наро-Фоминска. Фашисты свирепствовали. Особенно отличился офицер Кригер. Он многих жителей расстрелял лично, приказал забрать у семьи Казанских все продукты и зарезать корову. Хозяйка Степанида Казанская обратилась к офицеру с просьбой оставить „кормилицу“. В ответ на эту просьбу фашистский изверг приказал вырвать у нее язык и пристрелить. Двое детей с ужасом подняли крик, тогда гитлеровец лично застрелил восьмилетнего мальчика, а его солдат поднял на штык винтовки десятилетнюю девочку. Кригер издевался над восемнадцатилетней девушкой Таней, дочерью председателя колхоза, а затем расстрелял ее.

Начиная с 20 октября 1941 года немецко-фашистские захватчики не раз пытались продвинуться в глубь нашей обороны, выйдя к Наро-Фоминску, но на рубеже реки Нара понесли значительные потери и были остановлены подошедшими кадровыми частями Первой гвардейской мотострелковой дивизии и 222-й стрелковой дивизией, которые вместе со 110-й дивизией ополченцев закрыли врагу путь на Москву. Активно действовали здесь ополченцы из числа сотрудников Наркомфина СССР. Так, комиссар артиллерийской батареи 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района г. Москвы П. П. Пшеничный рассказывал о храбром поведении заместителя командира роты связи, финансиста, лейтенанта Н. К. Соловьева, который не только воодушевлял бойцов, поднимая их в атаку, но и спас полузамерзшего бойца роты связи А. А. Грушина, провалившегося под лед реки Нара. А. А. Грушин после войны долго работал в Министерстве финансов. Н. К. Соловьев впоследствии лишился ноги в боях на фронте. О боевых заслугах 4-й ополченческой дивизии Куйбышевского района в боях под Москвой рассказала газета „Красная Звезда“. 6 ноября 1942 года известный советский писатель Константин Симонов засвидетельсвовал: „Немецкое наступление продолжалось. Чтобы поддержать наши части, приходилось вводить в бой новые резервы. Среди них было все больше и больше сформированных в Москве частей. Под Боровским, закрыв прорыв, вступила в бой 4-я московская ополченческая дивизия. Люди в ней были еще недостаточно обучены, недостаточно имели автоматов, техники, но дрались самоотверженно. Если немцы захватили какую-нибудь или деревню, или новый кусок земли — это значило в эти дни только одно: ни одного живого защитника на этом месте уже не осталось. И, несмотря на то, что это были еще недавно штатские, а сейчас только вооруженные люди — в том, как они шли в бой, было видно величественное мужество, был виден залог, что эти дивизии станут кадровыми, обстрелянными опаленными в боях, что из среды этих бойцов вырастут мужественные командиры, искусные артиллеристы, бесстрашная пехота. Москва была за их плечами“.

В октябре — ноябре бои в районе Наро-Фоминска не стихали, а в начале декабря 1941 года, перейдя в решительное контрнаступление, сосредоточенные под Москвой части Советской Армии разгромили северную и южную группировки фашистских войск, направлявшихся в обход Москвы с северо-востока и юго-востока. Войска противника в результате ударов Советской Армии были вынуждены спешно отходить от столицы, неся огромные потери и бросая вооружение и военную технику. На Наро-Фоминском направлении части Советской Армии совместно с подоспевшими свежими силами перешли в наступление 18 декабря, где деятельное и активное участие приняла 110-я ополченческая дивизия. Вечером 27 декабря, с криком „Ура!“, ополченцы нашей дивизии с двух сторон ворвались в Ерюхино. Этот удар оказался для гитлеровцев настолько неожиданным, что они в испуге выбегали из изб, где проводили празднование Рождества. Сильные бои разгорелись 2 и 3 января 1942 года в деревне Щекутино, где отличились бойцы Мазуров, Кудюмов, Занин, Гусаревич, Исаев, Суприц и другие. За время декабрьских и январских боев 502 бойца, командира и политработника 110-й дивизии были удостоены правительственных наград. В том числе: за бои в Атепцево — 43 человека, Елагино — 141, Волков и Слезнево — 182 и Щекутино — 22, Рождество и Загряжское — 52 человека. В составе воинов 4-й дивизии ополчения Куйбышевского района было несколько десятков девушек-добровольцев, в том числе: Зинаида Богатырева, Анастасия Голикова, Вера Иванова, Валентина Логинова, Наташа Орлова, Мария Пирогова, Юлия Славно, Евдокия Солдатова, Софья Шорина, Мария Чибискова и многие другие. Они справлялись со сложными и трудными обязанностями санитарок на поле боя. Некоторые из девушек-ополченцев были подлинными героями, получили боевые ордена за мужество и храбрость при оказании медицинской помощи и вынос раненых с поля боя.

Следующей крупной операцией с участием дивизии народного ополчения Куйбышевского района явился бой за город Верею. Остатки разбитых фашистских войск старались не дать нашим частям развивать наступление, поскольку Верея была узлом основных коммуникаций, где сходились пути, идущие от Можайска, Боровска, Дорохова, Медыни и Кубинки. Здесь были сосредоточены вражеские склады со снаряжением, размещены тыловые учреждения. Через Верею следовали автоколонны противника с его войсками и грузами. Советские войска освободили старинный русский город 19 января 1942 года в 4 часа 30 минут утра. В Верее наши войска захватили 122 автомашины, 250 велосипедов, 4 танка, 50 повозок, 20 мотоциклов и много другого военного имущества. Жители со слезами на глазах благодарили советских воинов: три месяца фашисты издевались над населением города. Большую церковь в центре они превратили в конюшню. Сюда были согнаны пленные, которых гитлеровцы при отступлении расстреляли. Многих они грабили, прямо на улице снимали обувь, жгли здания с людьми в подвалах. Так, по Советской улице было сожжено 50 женщин, стариков и детей. В Зареченском районе из 150 домов уцелело только три. Когда началось наступление под Москвой, с 18 декабря 1941 года по 10 апреля 1942 года, 110-я дивизия освободила 64 населенных пункта Московской и Смоленской областей. После того, как выгнала врага из Вереи, 33-я армия, совершив стокилометровый марш на юго-запад, прибыла в район Износко-Шанского завода Смоленской области. В последующих боях Великой Отечественной войны ополченцы Куйбышевского района внесли свой вклад при освобождении Вязьмы, в которой полтора года томились жители под фашистским игом. Город стал неузнаваемым, гитлеровцы сожгли и взорвали почти все дома и общественные здания, разграбили имущество всех культурных и общественных учреждений, угнали тысячи жителей в рабство, расстреливая людей за отказ покинуть город.

В приказе войскам Западного фронта от 12 марта 1943 года № 43 сообщалось: „Товарищи красноармейцы, командиры и политработники! Военный совет Западного фронта извещает вас, что наши войска, действующие на Вяземском направлении, после ожесточенных боев 12 марта штурмом заняли город Вязьму. На Вяземском направлении нашими войсками в боях истреблено более 9000 фашистских солдат и офицеров. Гарнизон противника, оказавший сопротивление в г. Вязьме, полностью истреблен. В городе и на подступах к нему захвачены большие трофеи. Первыми ворвались в г. Вязьму части полковника Георгия Борисовича Петерса и полковника Федора Дмитриевича Яблокова. Поздравляю всех бойцов, командиров и политработников, участвовавших в разгроме фашистов у Вязьмы, с победой и объявляю им благодарность“. В боях за Вязьму нашими войсками взяты следующие трофеи: 5 самолетов, 8 танков, 83 орудия разного калибра, 69 пулеметов, 222 автомашины, 565 тракторов, 57 паровозов, 515 вагонов, большое количество снарядов, патронов и другого военного имущества. В соответствии с приказом Наркома обороны СССР от 10 апреля 1943 года за успешное наступление, бои и штурм города Вязьмы дивизии было присвоено наименование „гвардейская“, и с 10 апреля 1943 года дивизия стала называться 84-я гвардейская стрелковая дивизия. Большим этапом боевых действий дивизии явились бои за город Карачев. Утром 12 июля 1943 года войска Западного фронта после мощной артиллерийской подготовки перешли в решительное наступление и успешно прорвали оборону в районе Ульяново на Орловском направлении. Наши части наступали в трудных условиях лесной местности по узким дорогам и просекам, во многих местах советские воины на руках вытягивали орудия и машины. Военные действия приближались к районам, непосредственно примыкающим к Карачеву. Подразделения дивизии, несмотря на трудности, 10 августа освободили районный центр и железнодорожный узел Хатынец, развили наступления на Карачев.

В ходе боев было установлено, что основным узлом сопротивления врага была большая высота, господствовавшая над всей местностью города. На этой высоте противник имел свыше двух батальонов пехоты, 15 противотанковых орудий и 8 танков, на скатах было зарыто в землю 8 танков и самоходных орудий „фердинанд“. Оборона высоты поддерживалась вражеской артиллерией из других мест, подступы к горе имели сильную противотанковую минную защиту. Карачев связывал Орловский плацдарм с Брянским и более глубокими тылами немецкой армии. Через Орел ежедневно следовали десятки эшелонов с войсками, боеприпасами и техникой. Враг яростно защищал Карачев и подступы к нему. Ожесточенные бои на подступах к Карачеву разыгрались за главную высоту, являющуюся ключом к городу. Противник перебросил сюда резервы пехоты и танков. Всю ночь шли ожесточенные бои за город. Но наши гвардейцы и бойцы других частей, сломив сопротивление врага, овладели высотой. В 5 часов утра 15 августа гвардейский полк 84-й дивизии под командованием гвардии полковника Василенко ворвался в Карачев. Почти одновременно прорвались в город и другие наступающие части. Над станцией было водружено красное знамя. К 7 часам утра город был очищен от врага. Карачев был отбит советскими войсками, несмотря на то, что впервые в войне гитлеровцы применили против наших танков фауст-патроны. В приказе Верховного Главнокомандующего от 15 августа 1943 года о занятии города Карачева было указано, что он был освобожден от немецких захватчиков в результате упорных боев, что 84-я дивизия, которой приказом Верховного Главнокомандующего присваивалось наименование „Карачевской“, показала при этом образцы мужества и умелых боевых действий. Газета „Правда“ опубликовала большую корреспонденцию „Бои за Карачев“. После освобождения этого города дивизия получила наименование 84-й гвардейской Карачевской стрелковой дивизии.

В начале октября 1943 года она была выведена в резерв для укомплектования. Затем, в составе 11-й гвардейской армии, дивизию перебросили в район Великих Лук, откуда она начала наступление на Невель и после упорных двухдневных боев овладела этим городом. За успешное проведение операции у Невеля приказом Верховного Главнокомандующего личному составу 84-й дивизии была объявлена благодарность, и указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1943 года дивизия была награждена орденом Суворова II степени и грамотой Верховного Совета СССР. Разбив группировку гитлеровских войск под Невелем, дивизия с другими частями с боем заняла Городок. Ведя наступательные бои, дивизия обошла с востока Витебск и стремительно пошла к городу Орша и, после трехдневных боев, в ночь на 27 июня 1944 года, заняла его. После этого советские войска шли форсированным маршем вдоль Минского шоссе на запад, проходя в сутки по 40–60 километров. Встречавшиеся разрозненные группы противника в основном без сопротивления сдавались в плен. Не доходя до Вильнюса, дивизия свернула на юго-запад по направлению к реке Неман. Противник на этом направлении сосредоточил большое количество артиллерии, танков и самоходных орудий с целью задержать продвижение наших частей, дать возможность более планомерно отступать своим войскам на западный берег реки, организовать там оборону и не допустить форсирование нашими частями. 14 июля 1944 года дивизия с большим трудом форсировала реку Неман, прорвав оборону противника на западном берегу. За проявленную при этом доблесть и образцовое выполнение задания дивизия была награждена орденом Красного Знамени и грамотой Президиума Верховного Совета СССР.

После форсирования Немана дивизия с боями, в составе 11-й гвардейской армии, двигалась в западном направлении. В ходе развернувшегося наступления войск 3-го Белорусского фронта во взаимодействии с войсками 2-го Белорусского фронта была окружена восточно-прусская группировка противника, и в конце января 1945 года советские войска расчленили ее на три части, при этом блокировав войска противника, оборонявшего Кенигсберг. Завершив к концу марта разгром немецко-фашистской восточно-прусской группировки, войска 3-го Белорусского фронта создали необходимые условия для окружения и ликвидации крупных сил противника, оборонявшего Кенигсберг, где было сосредоточено свыше 130 тыс. солдат и офицеров, огромное количество танков и артиллерии. Штурм крепости начался 6 апреля нанесением противнику ударов по восьми направлениям, сходящимся к центру города. Не выдержав удара советских войск, 9 апреля немцы начали сдаваться в плен. В 21 час 30 мин. 9 апреля гарнизон крепости во главе с командиром гарнизона генералом Ляш капитулировал. В числе восьми гвардейских дивизий в сражении за Кенигсберг (ныне Калининград) участвовала 84-я гвардейская Карачаевская Краснознаменная ордена Суворова (бывшая 4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района г. Москвы) дивизия. После этого дивизия была отведена в город Гусев, где в октябре 1945 года была расформирована. В Великую Отечественную войну дивизия прошла боевой путь от Москвы до Кенигсберга. За время войны было награждено орденами 7 тыс. и медалями 9,5 тыс. воинов 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района, а восемь человек, в том числе: командир дивизии, гвардии генерал-майор Георгий Борисович Петерс, начальник штаба дивизии, гвардии полковник Алексей Николаевич Юрин, командир батареи артполка Павел Васильевич Лаптев и ранее указанные пять других отважных воинов дивизии, удостоены звания Героя Советского Союза.

В 1975 году Министерство финансов СССР на месте братской могилы дивизии народного ополчения в селе Рождество Наро-Фоминского района Московской области установило памятник. Ежегодно к нему приезжают ветераны войны и труда Министерства финансов для проведения торжественного митинга с учащимися и преподавателями Ново-Ольховской подшефной средней школы, возлагают венки и цветы на могилу воинов, отдавших жизнь при защите Москвы. Александр ДУДАКОВ