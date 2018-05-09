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Путин объявил минуту молчания на Параде Победы
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Путин объявил минуту молчания на Параде Победы 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации президент Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.
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