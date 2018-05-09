ГУ МВД России по Московской области присоединилось к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники подмосковной полиции приняли участие в акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!».

В формате коротких видеороликов полицейские рассказывают о своих родных, участвовавших в боях Великой Отечественной, погибших и выживших. Благодаря их мужеству, самоотверженности и героизму было отражено нападение жестокого врага.

«Я помню. Я горжусь. Служу России!» — это дань памяти поколению победителей, живая история нашего народа.

В социальных сетях видеоролики публикуются с хештегами #Япомню #Ягоржусь #СлужуРоссии #МосковскаяОбласть #Подмосковье.