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ГУ МВД России по Московской области присоединилось к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!»
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ГУ МВД России по Московской области присоединилось к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 55 минут назад
В честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники подмосковной полиции приняли участие в акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!».
В формате коротких видеороликов полицейские рассказывают о своих родных, участвовавших в боях Великой Отечественной, погибших и выживших. Благодаря их мужеству, самоотверженности и героизму было отражено нападение жестокого врага.
«Я помню. Я горжусь. Служу России!» — это дань памяти поколению победителей, живая история нашего народа.
В социальных сетях видеоролики публикуются с хештегами #Япомню #Ягоржусь #СлужуРоссии #МосковскаяОбласть #Подмосковье.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудники полиции Томской области присоединились к акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» На Ставрополье Общественный совет поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны, пенсионера МВД России В День Победы сотрудник орловской полиции рассказал о своей прабабушке, защищавшей Брестскую крепость
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