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7 самых грязных и действенных ударов в самообороне
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7 самых грязных и действенных ударов в самообороне 

Trendymen 53 минуты назад
Фото: Trendymen
Драка знакома почти каждому из нас. В школе, университете, армии — мы постоянно деремся. Пусть не часто, раз в два-три года или даже раз в десять лет, но конфликтная ситуация случается. И лучше быть готовым к ней полностью. Но где взять опыт, если за плечами не бойцовский клуб, а офисное кресло? Можно попробовать обойтись и без него. Главное, постараться закончить бой как можно быстрее — и выйти победителем. Вот 7 не самых честных, но очень действенных ударов, каждый из которых гарантированно выведет из строя любого агрессора.
Локоть в челюсть
Локти могут нанести очень большой урон. Может быть, именно поэтому удары локтями запрещены практически в любом контактном спорте. Лучше всего будет постараться попасть локтем в челюсть врагу — это выключит агрессора моментально.
Рубящий удар ногой вниз
Добивание — не то, чем стоит гордиться в ординарной ситуации. Но бывают моменты, когда вам просто нужно закончить бой побыстрее, чтобы защитить свою жизнь или жизнь своих близких. В этом случае добивающий удар упавшему нужно наносить не топчущий, а рубящий, пяткой вниз.
Рыболовный крючок
Подойдет, как способ вырваться из неприятного захвата. Вставьте ваши большие пальцы в рот противника и тяните за углы губ. Опасайтесь зубов и постарайтесь не переборщить.
Удар в пах  Нанести этот удар будет непросто каждому мужчине. У нас стоит ощутимый барьер, запрещающий атаку половых органов самца своего вида. Но, если уж вы решились на удар, то бейте сильно. Не нужно миндальничать: слабый удар лишь выведет противника из себя, сильный — выведет его из боя.
Колено в лицо
Один из самых действенных ударов, выполнить который можно как с расстояния, так и вблизи. Постарайтесь захватить голову соперника и пригнуть ее вниз, а затем уже добавьте колено.
Удар пальцами в глаза
Это один из самых жестоких и самых действенных ударов. Использовать его нужно только в крайнем случае, поскольку риск травмы очень велик. Обычно, его применяют из захвата — в таком случае, большие пальцы давят на глазные яблоки соперника, либо на близком расстоянии — один из пальцев резко бьет в глаз противника.
Атака горла
Как и удар по глазам, атака горла противника должна выполняться в крайнем случае. Любое попадание по довольно нежной трахее гарантированно выведет из боя вашего противника, а если приложить немного усилий, то в следующий раз он сможет выйти на бой только через несколько месяцев.
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