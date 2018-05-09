Кенийская бегунья умерла в возрасте 22 лет

Кенийская бегунья Шейла Чепнгетич скоропостижно скончалась 6 мая.

22-летняя Чепнгетич — бронзовый призёр чемпионата мира (U-20) на 1500 м. На её счету серебро и бронза молодёжного чемпионата Африки. В 2014 году она сдала положительный допинг-тест и отбывала четырёхлетнюю дисквалификацию за использование допинга.

По словам её тренера Джафета Кемеи, она прервала сбор, так как в последнее время испытывала недомогание, и несколько дней находилась в больнице. В воскресенье вечером она почувствовала себя плохо и умерла.

«Подтверждаю, что Шейла умерла в воскересенье в 5:30 после того, как некоторое время чувствовала себя плохо», — цитирует тренера Nation Sport.