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Кенийская бегунья умерла в возрасте 22 лет
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Кенийская бегунья умерла в возрасте 22 лет 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Кенийская бегунья Шейла Чепнгетич скоропостижно скончалась 6 мая.
22-летняя Чепнгетич — бронзовый призёр чемпионата мира (U-20) на 1500 м. На её счету серебро и бронза молодёжного чемпионата Африки. В 2014 году она сдала положительный допинг-тест и отбывала четырёхлетнюю дисквалификацию за использование допинга.
По словам её тренера Джафета Кемеи, она прервала сбор, так как в последнее время испытывала недомогание, и несколько дней находилась в больнице. В воскресенье вечером она почувствовала себя плохо и умерла.
«Подтверждаю, что Шейла умерла в воскересенье в 5:30 после того, как некоторое время чувствовала себя плохо», — цитирует тренера Nation Sport.
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