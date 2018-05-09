Ещё
Месси не грозит дисквалификация за спора с арбитром матча «Барселона» — «Реал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Месси не грозит дисквалификация за спора с арбитром матча «Барселона» — «Реал» 

Чемпионат.com 27 минут назад
Работники спортивной передачи на канале Cuatro расшифровали слова нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в адрес главного арбитра встречи сине-гранатовых с «Реалом» в перерыве матча 36-го тура испанской Примеры, который завершился со счётом 2:2.
«Опять нас топите. Лига закончилась, так что раздавать подарки бессмысленно. Вы уже засудили нас в матче с «Бетисом», — приводит слова Месси Cuatro.
При этом в судейском корпусе Примеры подтвердили, что Месси не оскорблял арбитра. По словам представителей корпуса, в противном случае аргентинца бы ждала неминуемая дисквалификация. В качестве доказательства в передаче был показан снимок протокола матча, в котором не упоминались оскорбительные слова Месси в адрес арбитра.
Чемпионат.com: последние новости
Кенийская бегунья умерла в возрасте 22 лет Аршавин: красавчик ли Венгер? Он уже старый Геркус: для российского клуба Кверквелия обойдётся на 15 процентов дороже
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой175
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко439
Медведев породил новый анекдот про Мутко488
На покровителя Медведевой набросились в сети37
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом2
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение