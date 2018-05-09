Месси не грозит дисквалификация за спора с арбитром матча «Барселона» — «Реал»

Работники спортивной передачи на канале Cuatro расшифровали слова нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в адрес главного арбитра встречи сине-гранатовых с «Реалом» в перерыве матча 36-го тура испанской Примеры, который завершился со счётом 2:2.

«Опять нас топите. Лига закончилась, так что раздавать подарки бессмысленно. Вы уже засудили нас в матче с «Бетисом», — приводит слова Месси Cuatro.

При этом в судейском корпусе Примеры подтвердили, что Месси не оскорблял арбитра. По словам представителей корпуса, в противном случае аргентинца бы ждала неминуемая дисквалификация. В качестве доказательства в передаче был показан снимок протокола матча, в котором не упоминались оскорбительные слова Месси в адрес арбитра.