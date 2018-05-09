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Умтити беспокоит колено
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Умтити беспокоит колено 

Soccer News 53 минуты назад
Фото: Soccer News
Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити испытывает дискомфорт в левом колене, сообщает официальный сайт клуба.
По этой причине французский центрбек пропустит сегодняшний матч против «Вильярреала».
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