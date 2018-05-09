Парад Победы в Петрозаводске начнется в 11.00

Войска Петрозаводского гарнизона торжественно пройдут по площади Кирова.

Парад Победы в Петрозаводске сегодня, 9 мая, начнется в 11.00 на площади Кирова. После того, как по площади торжественно пройдут войска Петрозаводского гарнизона, участники военно-патриотической игры «Зарница» и юные кадеты, свою «Спортивную Оду Победе» продемонстрируют учащиеся спортивных школ города.

Также на площади развернется выставка боевой техники, байк-клубов, различные фотозоны.

Посмотреть парад Победы в Петрозаводске можно по камерам видеонаблюдения здесь, здесь и здесь.

Подробную программу празднования Дня Победы в Петрозаводске вы найдете здесь.

С праздником Победы!