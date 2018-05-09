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Парад Победы в Петрозаводске начнется в 11.00
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Парад Победы в Петрозаводске начнется в 11.00 

Карельские вести 16 минут назад
Фото: Карельские вести
Войска Петрозаводского гарнизона торжественно пройдут по площади Кирова.
Парад Победы в Петрозаводске сегодня, 9 мая, начнется в 11.00 на площади Кирова. После того, как по площади торжественно пройдут войска Петрозаводского гарнизона, участники военно-патриотической игры «Зарница» и юные кадеты, свою «Спортивную Оду Победе» продемонстрируют учащиеся спортивных школ города.
Также на площади развернется выставка боевой техники, байк-клубов, различные фотозоны.
Посмотреть парад Победы в Петрозаводске можно по камерам видеонаблюдения здесь, здесь и здесь.
Подробную программу празднования Дня Победы в Петрозаводске вы найдете здесь.
С праздником Победы!
По материалам: ptzgovorit.ru
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