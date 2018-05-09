«Ваш подвиг навсегда останется в памяти». Тюмень празднует День Победы

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ходе парада пожелал тюменцам мира, добра и благополучия, а также новых побед на благо страны. Глава региона поблагодарил всех ветеранов, отметив их стойкость. Глава региона вместе с обычными гражданами также принял участие в акции «Бессмертный полк».

«Вечная память тем, кто не вернулся с полей, кто пал смертью храбрых за свободу и независимость Родины. Тюменцы трудились на фабриках и заводах, работали в полях, выхаживали раненных в боях, заботились об эвакуированных детях. Каждый вносил свой вклад в общее дело. Низкий поклон вам, ветераны и труженики тыла за проявленный героизм и мужество. Ваш воинский и трудовой подвиг навсегда останется в памяти последующих поколений», — сказал руководитель области.

Праздник в Тюмени закончится традиционным салютом. Он будет организован на берегу Туры. Запуск праздничного фейерверка «Салют победы» намечен на 23:00. Он будет продолжаться 15 минут.