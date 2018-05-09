Тестируем камеру GoPro Fusion: для любого ракурса

GoPro Fusion сможет заменить команду операторов? Камера GoPro Fusion снимает фотографии и видео с углом 360 градусов и разрешением более пяти мегапикселей. Особенность камеры ­ — давно анонсированная и наконец ставшая доступной — функция Overcapture, благодаря которой 360-градусный мир можно увидеть в классическом «плоском» видео в разрешении Full HD.

GoPro делает нарезку из сферического видео и имитирует использование нескольких камер. В итоге, у зрителя складывается впечатление, что над видео поработала целая команда профессиональных видео-операторов. Для доработки результатов съемки вам потребуется iPhone или iPad, также подойдет компьютер с программным обеспечением Fusion Studio.

Тестируем GoPro Fusion в BMW https://videos.chip.de/p/1741931/sp/174193100/serveFlavor/entryId/0_9e3zobta/v/2/flavorId/0_croxu4wd/name/a.mp4 Наши коллеги протестировали Fusion на площадке для авто-паркура. Результат съемки вы можете увидеть в ролике. Качество изображения приличное даже с учетом того, что глаз опытного видеографа заметит погрешности при слиянии двух видео. В данном случае это связано с относительно тесным пространством внутри автомобиля. На более открытой территории автоматика срабатывает заметно лучше.

Для чтения записей вам потребуется программное обеспечение GoPro на компьютере или Wi-Fi подключение к устройству iOS.

Что дает функция Overcapture в GoPro Fusion? Функция Overcapture пока работает только в приложении GoPro для iOS, но поддержка Android-устройств должна появиться в ближайшее время. Записанные видео передаются на гаджет по Wi-Fi. Чтобы отправить 30 секунд 360-градусного видео вам понадобится около двух минут.

Overcapture в основном работает как видео с экрана. Разница в том, что приложение «вырезает» правильно выровненное изображения из сферического 360-градусного пространства. Записывается то, что пользователь видит в данный момент. Если вы поворачиваетесь с телефоном, меняется направление взгляда. Приблизить или удалить изображение можно всем известным свайпом двумя пальцами.

Подведем итог. С камерой Fusion работа со сферической 360-градусной съемкой становится проще, чем когда-либо прежде. Чуть больше усилий вам придется приложить тогда, когда возникнет необходимость нарезать видео, добавить в него музыку или эффекты. Тогда потребуется несколько съемок в Overcapture для отдельных видео и последующее склеивание их в приложении GoPro Quik.

Fusion отлично вписывается во вселенную GoPro

Функциональность Fusion позволит профессиональным видеографам и спортсменам записывать многочисленные ракурсы с помощью всего одной камеры. Пост-обработка в приложение очень проста, но на компьютере у вас будет большая палитра возможностей.

Сшивание видео, конечно, потребует у вас больше времени, чем автоматизированное объединение нескольких записей с других камер GoPro. Тем не менее, Fusion вместе со своей функцией Overcapture дает новые возможности требовательным пользователям. Но тем, кто собирается снимать лишь время от времени, ее цена в 48 000 рублей может показаться слишком высокой.

Читайте также: Рейтинг полнокадровых зеркалок и беззеркалок

Лучшие экшн-камеры: что стоит выбрать и купить

Обзор видеорегистратора NAVITEL R1000 с GPS: компактный и быстросъемный Фото: компании-производители