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«Интер» хочет вернуть из «Реала» Ковачича
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«Интер» хочет вернуть из «Реала» Ковачича 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Миланский футбольный клуб «Интернационале» заинтересован в полузащитнике мадридского "Реала" Матео Ковавиче, сообщает "Советский спорт".
По информации итальянского издания Corriere dello Sport, «нерадзурри» уже начали контактировать со «сливочными» о возможном трансфере хорвата.
24-летний Ковачич перешел в «Реал» летом 2015 года из «Интера». Переход обошелся мадридцам в €31 млн Хорват так и не смог стать основным игроком в команде Зинедина Зидана, так что может рассмотреть возможные варианты с уходом из клуба.
В чемпионате Италии на счету Ковачича 80 матчей, в которых он забил пять мячей и сделал десять голевых передач. В текущем сезоне 34 матча и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Мохаммед Салах перейдет в «Реал» за £175 млн
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