«Интер» хочет вернуть из «Реала» Ковачича

По информации итальянского издания Corriere dello Sport, «нерадзурри» уже начали контактировать со «сливочными» о возможном трансфере хорвата.

24-летний Ковачич перешел в «Реал» летом 2015 года из «Интера». Переход обошелся мадридцам в €31 млн Хорват так и не смог стать основным игроком в команде Зинедина Зидана , так что может рассмотреть возможные варианты с уходом из клуба.

В чемпионате Италии на счету Ковачича 80 матчей, в которых он забил пять мячей и сделал десять голевых передач. В текущем сезоне 34 матча и сделал три результативные передачи.