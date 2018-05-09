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Кавани согласился перейти в «Атлетико» с понижением зарплаты
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Кавани согласился перейти в «Атлетико» с понижением зарплаты 

LiveSport.Ru 15 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Мадридский «Атлетико» в конце сезона намерен приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани, информирует Mundo Deportivo.
По данным издания, «матрасники» достигли принципиального соглашения с 31-летним уругвайским футболистом.
Кавани готов перейти в «Атлетико» даже с понижением зарплаты, поскольку клуб предоставит ему значительные бонусы и подпишет с ним долгосрочный контракт.
«Атлетико» надоели действия «Барселоны» в отношении Гризманна
Руководство мадридского клуба рассматривает Кавани в качестве замены Антуану Гризманну, который может покинуть команду.
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