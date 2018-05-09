Фристайлер побил достижение Уолкотта и вошел в книгу рекордов Гиннесса 

Южноафриканский знаменитый фристайлер Крис Ньоквана вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, побив достижение нападающего «Эвертона» и сборной Англии Тео Уолкотта, сообщает "Советский спорт".
Ньоквана должен был контролировать мяч, падающий с высоты 37,4 метра, и сделать как минимум пять касаний перед его падением на землю. Ему это удалось.
"Я так об этом мечтал, сразу, как начал играть в футбол в детстве, я не могу в это поверить. Я теперь обладатель мирового рекорда", — заявил триумфатор.
Предыдущий рекорд принадлежал английскому футболисту Уолкотту, которому мяч сбрасывался с высоты 34 метра.
Ранее сообщалось, что нападающий «Эвертона» Уэйн Руни может перейти в американски клуб «Ди-Си Юнайтед».