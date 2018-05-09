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В ЮАР поставили мировой рекорд Гиннесса, улучшив достижение Уолкотта
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В ЮАР поставили мировой рекорд Гиннесса, улучшив достижение Уолкотта 

Чемпионат.com 9 минут назад
Известный фристайлер из ЮАР Крис Ньоквана вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, улучшив достижение футболиста «Эвертона» Тео Уолкотта. Рекорд был поставлен на одном из стадионов в Кейптауне, сообщает IOL.
Кран сбросил мяч с высоты 37,4 метра, а фристайлер должен был контролировать мяч и сделать как минимум пять касаний, прежде чем снаряд коснётся земли. Таким образом, он улучшил предыдущий рекорд Уолкотта, когда мяч сбрасывался с высоты в 34 метра.
«Я так об этом мечтал, сразу, как начал играть в футбол в детстве, я не могу в это поверить. Я теперь обладатель мирового рекорда», — сказал Ньоквана.
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