В ЮАР поставили мировой рекорд Гиннесса, улучшив достижение Уолкотта

Известный фристайлер из ЮАР Крис Ньоквана вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, улучшив достижение футболиста «Эвертона» Тео Уолкотта. Рекорд был поставлен на одном из стадионов в Кейптауне, сообщает IOL.

Кран сбросил мяч с высоты 37,4 метра, а фристайлер должен был контролировать мяч и сделать как минимум пять касаний, прежде чем снаряд коснётся земли. Таким образом, он улучшил предыдущий рекорд Уолкотта, когда мяч сбрасывался с высоты в 34 метра.

«Я так об этом мечтал, сразу, как начал играть в футбол в детстве, я не могу в это поверить. Я теперь обладатель мирового рекорда», — сказал Ньоквана.