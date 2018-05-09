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Чемпион России по футболу может временно переехать на «Лужники»
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Чемпион России по футболу может временно переехать на «Лужники» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
«Локомотив» может провести несколько игр на «Лужниках» из-за строительства крыши на стадионе в Черкизове.
Об этом «Чемпионату» сообщил президент клуба Илья Геркус. Он сказал, что сейчас разрабатываются варианты возведения крыши на стадионе в Черкизове: «Вопрос сейчас на стадии поиска технологического решения. Крыша как объект, имеющий массу, должна висеть на каких-то опорах. На нынешних конструкциях она висеть не может: они не выдержат. Нужно строить новые, и мы занимаемся просчётом этой конструкции».
При этом Геркус отметил, что в случае начала работ команде придется искать другой стадион для проведения игр: «Мы закладываем в ТЗ (техническое задание — прим. Sobesednik.ru) параметры, при которых тотального прекращения игр на нашем стадионе не будет. Только несколько игр. Летняя и зимняя пауза, плюс перенос трёх-четырёх игр. Мы рассматриваем „Лужники“. Чемпион России должен играть на большой арене. Да, может, он будет чуть пустоват. Будем стараться создавать праздник. Это вызов, почему нет?».
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