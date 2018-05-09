СМИ: «Реал» готов продать пять игроков ради рекордного трансфера Неймара

Президент "Реала" Флорентино Перес в летнее трансферное окно намерен подписать контракт с форвардом «ПСЖ» Неймаром, сообщает Don Balon. По информации источника, ради покупки 26-летнего бразильца «королевский клуб» готов расстаться с пятью игроками.

Ожидается, что «Реал» заплатит за Неймара 260 миллионов евро. Бразилец прошлым летом стал самым дорогим футболистом в истории, перейдя из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Напомним, в этом сезоне-2017/18 Неймар провел в составе «ПСЖ» 30 матчей, забив 29 мячей и сделав 3 голевые передачи. 25 февраля в матче с «Марселем» (3:0) он получил травму, а 3 марта он был прооперирован. 5 мая он вернулся к тренировкам в расположении парижан.