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СМИ: «Реал» готов продать пять игроков ради рекордного трансфера Неймара
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СМИ: «Реал» готов продать пять игроков ради рекордного трансфера Неймара 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент "Реала" Флорентино Перес в летнее трансферное окно намерен подписать контракт с форвардом «ПСЖ» Неймаром, сообщает Don Balon. По информации источника, ради покупки 26-летнего бразильца «королевский клуб» готов расстаться с пятью игроками.
Издание отмечает, что основными претендентами на продажу являются нападающие Карим Бензема и Гарет Бэйл. Кроме того, мадридцы планируют выставить на трансфер защитник Хесус Вальехо, а также полузащитников Дани Себальоса и Матео Ковачича.
Ожидается, что «Реал» заплатит за Неймара 260 миллионов евро. Бразилец прошлым летом стал самым дорогим футболистом в истории, перейдя из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
Напомним, в этом сезоне-2017/18 Неймар провел в составе «ПСЖ» 30 матчей, забив 29 мячей и сделав 3 голевые передачи. 25 февраля в матче с «Марселем» (3:0) он получил травму, а 3 марта он был прооперирован. 5 мая он вернулся к тренировкам в расположении парижан.
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