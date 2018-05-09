Porsche отправит на гонки два легендарных спорткара — 919 Hybrid Evo и 956 C

12 мая в Германии пройдёт марафонская гонка «24 часа Нюрбургринга». Компания Porsche привезла на легендарную «Северную петлю» не менее легендарные спорткары — Porsche 919 Hybrid Evo и Porsche 956 C. Первый — это победитель Ле-Мана и чемпионата мира по гонкам на выносливость 2015, 2016 и 2017 годов, который выступит вместе с прототипом, завоевавшим в период с 1982 по 1984 год все титулы в чемпионате мира среди спортивных автомобилей и удерживающим до сих пор рекорд «Северной петли».

Porsche 919 Hybrid впервые предстает перед публикой в версии Evo. В этом усовершенствованном варианте, освобожденном от некоторых ограничений, накладываемых регламентом чемпионата мира FIA WEC, болид установил новый рекорд трассы в Спа-Франкоршам (Бельгия): заводскому пилоту Porsche Нилу Яни удалось пройти 7,004-километровый круг трассы Гран-при за 1.41,770 минуты. Таким образом, он был быстрее, чем болид Формулы-1. Яни на 0,783 секунды улучшил прежний рекорд, который был установлен в прошлом году Льюисом Хэмилтоном , стартовавшим с поул-позиции на Mercedes F1 W07 Hybrid.

Естественно, что 12 мая на Нюрбургринге Porsche 919 Hybrid Evo и Porsche 956 C проедут демонстрационный круг. Управлять спорткарами будут Тимо Бернхард и Ханс-Йоахим Штук, которым секундомеры не потребуются: их будет сопровождать автомобиль безопасности, а сами они обойдут зону старта и финиша, поскольку там формируется стартовая решетка для предстоящей 24-часовой гонки.

Компанию Porsche, Тимо Бернхарда, Ханса-Йоахима Штука и оба гоночных автомобиля с Нюрбургрингом и Северной петлей связывает очень многое. Бернхард является действующим чемпионом по гонкам на выносливость FIA WEC. На пути к титулу 2017 года на инновационном 919 Hybrid он выиграл «24 часа Ле-Мана», а в шестичасовой гонке на Нюрбургринге завоевал третью подряд победу в общем зачете после 2015 и 2016 годов. Кроме того, Бернхард пять раз побеждал в общем зачете в 24-часовой гонке на Нюрбургринге на Porsche, что сделало его рекордсменом.

В обширном списке достижений Ханса-Йоахима Штука две победы в общем зачете в Ле-Мане на преемнике 956-го, Porsche 962 C, в 1986 и в 1987 годах, а также три победы в общем зачете в 24-часовой гонке на Нюрбургринге на BMW. Стоит отметить, что 956 C, на котором Штук 12 мая объедет Нюрбургринг, имеет номер шасси 005 и является тем самым автомобилем, на котором Жаки Икс (Бельгия) и Йохен Масс (Германия) выступали в чемпионате мира среди спортивных автомобилей в 1984 году.