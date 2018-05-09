Матчи чемпионата мира — 2018 можно будет посмотреть с Кержаковым и Десайи

Бывший игрок сборной Франции по футболу Марсель Десайи и экс-нападающий сборной России Александр Кержаков во время чемпионата мира — 2018 посетят Фестивали болельщиков ФИФА, сообщает русскоязычный сайт Международной федерации футбола.

"Поделиться своими эмоциями с другими людьми очень важно. Площадки Фестиваля болельщиков создают уникальную атмосферу единства, а ведь это именно то, для чего нужен спорт", — заявил Десайи.

Фестиваль болельщиков ФИФА пройдет во всех 11 городах-организаторах чемпионата мира — 2018. Болельщики получат возможность смотреть прямые трансляции матчей в специально отведенных местах, вход в которые будет бесплатным. Поклонники смогут лично пообщаться с послами ЧМ-2018, в том числе и с Десайи и Кержаковым.