Ещё
Матчи чемпионата мира — 2018 можно будет посмотреть с Кержаковым и Десайи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матчи чемпионата мира — 2018 можно будет посмотреть с Кержаковым и Десайи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший игрок сборной Франции по футболу Марсель Десайи и экс-нападающий сборной России Александр Кержаков во время чемпионата мира — 2018 посетят Фестивали болельщиков ФИФА, сообщает русскоязычный сайт Международной федерации футбола.
"Поделиться своими эмоциями с другими людьми очень важно. Площадки Фестиваля болельщиков создают уникальную атмосферу единства, а ведь это именно то, для чего нужен спорт", — заявил Десайи.
Фестиваль болельщиков ФИФА пройдет во всех 11 городах-организаторах чемпионата мира — 2018. Болельщики получат возможность смотреть прямые трансляции матчей в специально отведенных местах, вход в которые будет бесплатным. Поклонники смогут лично пообщаться с послами ЧМ-2018, в том числе и с Десайи и Кержаковым.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит матч открытия чемпионата мира — 2018 по футболу.
Газета.Ru: последние новости
Хоккеисты сборной России возложили цветы к памятнику советским воинам "Манчестер Юнайтед" продаст Марсьяля Фристайлер побил достижение Уолкотта и вошел в книгу рекордов Гиннесса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой182
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко444
Медведев породил новый анекдот про Мутко490
19-летний японский кикбоксер шокировал мир своим ударом2
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву8
Видео
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение