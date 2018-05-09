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Женские соревнования от которых просто глаз не оторвать
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Женские соревнования от которых просто глаз не оторвать 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Даже традиционно женские виды спорта нравятся мужчинам. Что уж говорить об этих, далеко нестандартных контестах, где от женщин-участниц просто невозможно глаз оторвать!
Отдельного упоминания стоит бразильский конкурс «Мисс Бум-Бум». Совершенно непонятно, как судьям удается держать себя в руках.
Туфли с высокой шпилькой не кажутся удобной обувью для забега. Но посмотрите только, как изящно справляются со своей задачей участницы — такая грация достигается только долгой практикой.
А как насчет схваток в грязевой ванне? Здесь кипят нешуточные страсти, куда там UFC!
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