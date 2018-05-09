Президент РФПЛ: финал Кубка России — знаковое событие

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) поделился своими мыслями и ожиданиями перед финалом Кубка России по футболу, сообщает ТАСС

"Этот матч — знаковое событие не потому, что он проводится в День Победы, а потому, что это финал Кубка. До него заслуженно дошли и «Авангард», и «Тосно», поэтому нельзя говорить, что это не топовые команды в чемпионате России. Они своим трудом добились цели", — сказал он.

По словам Прядкина, матч привлечет внимание оргкомитета чемпионата мира — 2018.

"Будет много болельщиков, помимо того, что это финал Кубка, это еще и тестовый матч чемпионата мира, поэтому игре уделяется пристальное внимание и со стороны оргкомитета", — заключил президент организациию

Финал Кубка России между командами «Тосно» и «Авангард» состоится 9 мая на «Волгоград Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.