Готовность номер один: Впечатления иностранных журналистов от нового стадиона и Калининграда 

12 номеров назад мы фиксировали годовую готовность и проверяли знание иностранного языка в калининградских заведениях, изучали сувенирный потенциал и общались с только начавшими свою подготовку волонтерами. Теперь же мы имеем возможность не только поразмышлять о Чемпионате как о чём-то грядущем, но и лично проверить, потоптать, прощупать разные его аспекты. Важнейшая для подготовки к чемпионату вещь — дебют арены «Калининград». На первый тестовый матч в Калининград привезли четыре десятка журналистов со всего мира, а «Твой Бро» посмотрел за тем, как труженикам пера, микрофона и камеры показывали парадную часть будущих турнирных маршрутов., В группе, прилетевшей утром 11 апреля из «Шереметьево», около сорока человек — как раз столько, чтобы заполнить пассажирский автобус. Получив багаж, они выходят из отделения прилета в терминал аэропорта, в котором еще полным ходом идут ремонтные работы. В прилетевшей группе, будто бы в ответ происходящему, работа закипает сразу же. Полученный багаж расчехляется, им оказываются камеры, микрофоны, фотоаппараты, штативы и стойки, а аэропорт становится первой «точкой» за день. Через двадцать минут после того, как шасси самолета коснулись посадочной полосы, международная компания журналистов уже идет на экскурсию по новому зданию аэровокзала, запечатлевая окружающее. Каждому члену группы раздают по небольшому приемнику с наушником, в который вещает передвигающаяся вместе со всеми переводчица-синхронистка. Когда с речью перед камерами, диктофонами и фотоаппаратами выступит директор аэропорта, она будет едва слышно поодаль повторять все за ним на английском языке.,
Главная цель этих людей — первый футбольный матч на новом стадионе, «Балтика» играет против «Крыльев Советов».
Ради этого они проведут в Калининграде два дня. Но матч — вечером, а днем после аэропорта в конференц-зале гостиницы в центре города они внимательно вникают в то, что такое Fan ID, и как это работает в такой большой, неоднородной и сложной стране, как Россия. Директор департамента реализации стратегических проектов Андрей Черненко рассказывает о том, что паспорт болельщика выступает и визой, и пропуском на стадион, и проездным в автобусе. Первое предсказуемо вызывает самый большой интерес, когда пресс-конференция переходит в формат «вопрос — ответ». Уже после окончания встречи активный и любознательный репортер бразильской газеты, собравшийся проехать по всем российским городам, которые примут Чемпионат мира по футболу, строит варианты пересечения польской и литовской границы по паспорту болельщика.
Перед посещением тестового матча на стадионе «Калининград» всех везут на Нижнее озеро обедать в ресторан. Со второго этажа в той стороне, куда усаживают лицом гостей города, практически не видно никаких строек и жестяных строительных заборов. Вместо этого в озерной глади отражается безоблачное синее небо, в солнечных лучах по тротуарам гуляют дети. Бразилец подходит к окну вплотную и с упоением снимает идиллическую картинку на телефон, негромко комментируя происходящее. Как он позже скажет, в других городах — хозяевах чемпионата, где он побывал, — Волгограде и Нижнем Новгороде — было гораздо холодней и мрачней.
Матч через три часа, всех везут на экскурсию по стадиону, куда постепенно стекается город. В дороге можно рассмотреть сувениры, которые получают все участники пресс-тура. В холщовом мешке каждый получил по две термокружки и два магнитика в виде сосудов, наполненных янтарной крошкой, — все предметы с логотипами ЧМ. По второй эстакаде журналистов провозят дважды: сначала в одну сторону, затем — в другую. Все делают из окон автобуса необходимые кадры спортивного сооружения и парящего над ним дирижабля. От парковки до входа на стадион — 10 минут под шквальным ветром, но на этом пути попадается с десяток девочек-волонтеров, распевающих футбольные кричалки; заблудиться невозможно даже при большом желании. Журналисты просят повторить кричалки для телевизионных камер., Внутри им покажут пресс-центр, конференц-зал, проведут по закуткам, коридорам и перекрытиям и даже на минуту запустят в раздевалку «Балтики». Где-то между всем этим перед камерами выступит губернатор Калининградской области и мимо пробежит Тина Канделаки, которую подвезут на роскошном черном «Мерседесе» едва ли не к самой кромке поля., «У нас в стране телевизионные ведущие такой чести не удостаиваются!», — шутит журналист из Великобритании. Российские коллеги объясняют, что Тина Канделаки — немного больше, чем просто ведущая. Стадион «Калининград» вызывает положительную реакцию. «У Питера появился серьезный конкурент!», — восклицает оператор с телеканала Russia Today. Британские коллеги немного более сдержаны: «Главное — это то, как он будет использоваться после Чемпионата мира, — говорит технический продюсер с телеканала BBC. — Я видел немало стадионов в Бразилии, которые сейчас, четыре года спустя после проведения там чемпионата, просто стоят, гниют и разваливаются. И это Бразилия — страна, которая помешана на футболе»., Этот же продюсер внимательно следит за игрой «Балтики» и «Крыльев Советов» с трибуны для прессы, расположенной на четвертом этаже. Пока мимо снуют репортеры «Матч ТВ», объясняющие зрителям то, как устроен стадион «Калининград», он изучает протокол игры, который можно было поучить в медиацентре. «Номер 18, Торбинский Дмитрий, — провозглашает он. — Он неплох. И номер 93 еще (Виталий Каленкович. — Прим. ред.)». После игры — сбор у кромки поля. К микрофонам и камерам поочередно выходят вице-премьер местного правительства, за ним легенда российского футбола в прошлом, а ныне тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов, не слишком расстроенный проигрышем своей команды, нахваливающий стадион и поддержку болельщиков., Также сказать по несколько слов выйдут один из игроков «Крыльев», а также два легионера «Балтики», включая автора пенальти и по совместительству первого гола на стадионе «Калининград», Себаи Сенина, прозванного в тот же вечер «Кёнигсбергской пантерой»., К полуночи все оказываются в отеле. Одним лишь матчем и парой пресс-конференций пресс-тур не ограничивается: на следующее утро журналистов везут на перестроенный под тренировочную базу стадион «Пионер», теперь получивший новое название «Мирный». Оттуда они едут в Зеленоградск общаться с министром туризма, возвращаются в город на экскурсию по Рыбной деревне и катаются на катере. После матча мы стоим у гостиницы с продюсером BBC, который вынужден пропустить все эти радости и полететь вместо этого в Санкт-Петербург, где также нужно посмотреть инфраструктуру к Чемпионату мира. «Увидимся в июне!», — улыбается он, пожимая на прощание руку., Ждите продолжения темы месяца!, Иллюстрация: Евгений Малышев Фото: Александр Подгорчук Коллажи: беспечный увалень