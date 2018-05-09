Готовность номер один: Впечатления иностранных журналистов от нового стадиона и Калининграда

12 номеров назад мы фиксировали годовую готовность и проверяли знание иностранного языка в калининградских заведениях, изучали сувенирный потенциал и общались с только начавшими свою подготовку волонтерами. Теперь же мы имеем возможность не только поразмышлять о Чемпионате как о чём-то грядущем, но и лично проверить, потоптать, прощупать разные его аспекты. Важнейшая для подготовки к чемпионату вещь — дебют арены «Калининград». На первый тестовый матч в Калининград привезли четыре десятка журналистов со всего мира, а «Твой Бро» посмотрел за тем, как труженикам пера, микрофона и камеры показывали парадную часть будущих турнирных маршрутов., В группе, прилетевшей утром 11 апреля из «Шереметьево» , около сорока человек — как раз столько, чтобы заполнить пассажирский автобус. Получив багаж, они выходят из отделения прилета в терминал аэропорта, в котором еще полным ходом идут ремонтные работы. В прилетевшей группе, будто бы в ответ происходящему, работа закипает сразу же. Полученный багаж расчехляется, им оказываются камеры, микрофоны, фотоаппараты, штативы и стойки, а аэропорт становится первой «точкой» за день. Через двадцать минут после того, как шасси самолета коснулись посадочной полосы, международная компания журналистов уже идет на экскурсию по новому зданию аэровокзала, запечатлевая окружающее. Каждому члену группы раздают по небольшому приемнику с наушником, в который вещает передвигающаяся вместе со всеми переводчица-синхронистка. Когда с речью перед камерами, диктофонами и фотоаппаратами выступит директор аэропорта, она будет едва слышно поодаль повторять все за ним на английском языке.,

Главная цель этих людей — первый футбольный матч на новом стадионе, «Балтика» играет против «Крыльев Советов».

Ради этого они проведут в Калининграде два дня. Но матч — вечером, а днем после аэропорта в конференц-зале гостиницы в центре города они внимательно вникают в то, что такое Fan ID, и как это работает в такой большой, неоднородной и сложной стране, как Россия. Директор департамента реализации стратегических проектов Андрей Черненко рассказывает о том, что паспорт болельщика выступает и визой, и пропуском на стадион, и проездным в автобусе. Первое предсказуемо вызывает самый большой интерес, когда пресс-конференция переходит в формат «вопрос — ответ». Уже после окончания встречи активный и любознательный репортер бразильской газеты, собравшийся проехать по всем российским городам, которые примут Чемпионат мира по футболу, строит варианты пересечения польской и литовской границы по паспорту болельщика.

Перед посещением тестового матча на стадионе «Калининград» всех везут на Нижнее озеро обедать в ресторан. Со второго этажа в той стороне, куда усаживают лицом гостей города, практически не видно никаких строек и жестяных строительных заборов. Вместо этого в озерной глади отражается безоблачное синее небо, в солнечных лучах по тротуарам гуляют дети. Бразилец подходит к окну вплотную и с упоением снимает идиллическую картинку на телефон, негромко комментируя происходящее. Как он позже скажет, в других городах — хозяевах чемпионата, где он побывал, — Волгограде и Нижнем Новгороде — было гораздо холодней и мрачней.